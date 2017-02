ÍRTA Csuhaj

Ildikó

Kósa válaszolt Tarlós kirohanására: "Egyszerű félreértés"

Kósa Lajos szerint "egyszerű félreértés" történt. Tarlós István ellene intézett kirohanására az atv.hu-nak a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: ő nem úgy értette, hogy a kormánynak ne lenne dolga az olimpiával, hanem csak azt mondta, hogy a pályázat visszavonásának "a főváros az ura".

"Az olimpiai pályázat visszavonásának az ura a főváros" - Kósa Lajos állítása szerint ő csak erről beszélt, vagy legalábbis így értette, amikor azt mondta, hogy az olimpiával nem a Fidesznek vagy a kormánynak, hanem a fővárosnak van dolga. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője az atv.hu-nak mondta ezt, miután a hétvégén Tarlós István kirohanást intézett ellene valamennyi sajtónak adott nyilatkozatában.

A főpolgármester szerint „egyenesen arcátlanság", ahogy az olimpiarendezés ügyében Kósa Lajos Budapestre, a fővárosi önkormányzatra hárít". Emlékeztetett rá, hogy Orbán Viktorral egyeztetett pénteken, és várhatóan szerdán este is tárgyalni fog vele a Fővárosi Közgyűlés tanácskozása után, amelyen megvitatják a kérdést. A főpolgármester szerint szerdán semmiféle döntés nem lesz, de nem is lehet, ezért is megdöbbentő számára a Fidesz-frakcióvezető nyilatkozata. Kósa Lajos pénteken a visegrádi frakcióülés után, majd szombaton a Magyar Időkben is azt állította: az olimpia Budapest ügye, az olimpiát városok rendezik, nem kormány, nem parlament. „A főváros írhatja ki a helyi népszavazást is. Várjuk meg, lesz-e helyi népszavazás Budapesten”.

Most az atv.hu-nak Kósa Lajos azt mondta,

a kormánynak is foglalkoznia kell az olimpiával, ő maga is egyeztetett korábban a fővárosi közgyűléssel "frakcióvezetői szinten" a fejlesztésekről, és erről nyilván lesznek most is egyeztetések. "Egyszerű félreértésről van szó"

- reagált lapunknak az ellene intézett támadásra, mondván: az olimpiai pályázatot sem a kormány, sem a parlament nem tudja visszavonni, csak a főváros, ismételte meg. Kérdésünkre, higy vissza kell-e vonni szerinte az olimpiai pályázatot, nem adott egyértelmű választ, de az általa elmondottakból az derült ki, hogy igen. "Úgy tűnik, teljesen elúsztak az esélyeink", hiszen már nincs a pályázatunk mögött konszenzus - mondta kérdésünkre.

Kósa Lajos emlékeztetett a NOB elnök tegnapi nyilatkozatára, amikor Thomas Bach arról beszélt, hogy a Momentum az aláírásgyűjtéssel veszélyezteti Budapest pályázatának az esélyeit, a referendum körül kialakult helyzetet hátsó szándékkal arra használták, hogy "feltegyék magukat Magyarország politikai térképére", s egyszerűen csak "nevet akartak szerezni maguknak".

Kósa Lajos cáfolta, hogy Orbán Viktor azt mondta volna a visegrádi frakcióülésen, hogy az olimpia nem a Fidesz, nem a kormány ügye, hanem Budapest ügye. "A miniszterelnök egyáltalán nem veszélt Visegrádon az olimpiáról" - állította a frakcióvezető.