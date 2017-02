Havas adásban húzta csőbe Kunczét

Pharaon professzor kapcsán témát váltott, de úgy, hogy vendége csak kapkodta a levegőt.



Rangos Katalin, Lovas Judit közgazdász, Horváth Zoltán címlapkirály és Kuncze Gábor korábbi belügyminiszter ültek egy asztalhoz Havas Henrikkel az ATV közkedvelt politikai műsorában. A régi ismerősök finoman oltották egymást, Havas például kikotyogta, hogy Kuncze diákként novellát írt, és a hős vietnami népnek ajánlotta művét. Havas is megkapta a magáét amikor a Demokratából akart idézni, de aztán felülkerekedett: a „Hogyan utazott be Magyarországra Pharaon professzor?” téma kapcsán váratlanul felhánytorgatta, hogy a kilencvenes években Kunczét lefotózták a később megölt alvilági figurával, Prisztás Józseffel. A korábbi belügyminiszter meg is sértődhetett volna, de nem tette. Hogy mivel vágott vissza Havasnak, az kiderül ma este.