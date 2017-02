Szabó Tímea: "Azt se tudni, hogy Botka kinek a nevében beszél"

Az előválasztásra készültünk, szeretnénk egy választókat bevonó versenyt, hogy az emberek mondhassák meg, hogy kit tartanak esélyesnek arra, hogy legyőzzék a kormánypárti jelölteket – ezt Szabó Tímea mondta az ATV Egyenes beszéd című msűorában.

A Párbeszéd társelnöke szerint a legfontosabb cél a 2018-as kormányváltás, éppen ezért arra lenne szükség, hogy a 106 egyéni körzetben egy demokratikus jelöltre lehessen szavazni. A politikus elmondta: 2014 hibáit nem lehet megismételni, a választókat be kell vonni, a politizálásban részt venni akarókat is be kell vonni, mert 1 millió új ember kell a kormányváltáshoz.

Hozzátette: azt lehetett tudni, hogy nem lesz zökkenőmentes a folyamat, de először a DK és az MSZP is jelezte, elkötelezett az előválasztás mellett. 4 hónapig próbálkoztunk, ez idő alatt különböző értéknyilatkozatokat sikerült megfogalmazni, holott néhány hét elég lett volna kidolgozni a részletszabályokat, és akár tavasszal meg lehetett volna csinálni az előválasztást, és nyáron pedig már a kormányváltás részleteiről lehetett volna beszélni – fogalmazott.

Szabó Tímea kijelentette:

az egyik fő probléma, hogy azt sem lehet tudni, hogy Botka László kinek a nevében beszél, amikor leül az ellenzéki pártokkal tárgyalni.

A párbeszéd társelnöke hangsúlyozta: elitkonzerváló módon nem lehet politizálni, ez nem a pártokról szól, hanem a választókról.

A politikus elmondta: ők letettek egy javaslatot, mindig azt mondták, akinek van jobb ötlete, hozza ide, de gyorsan meg kell állapodni, mert a választók nem szeretik a veszekedéseket. Hozzátette: ha megint az lesz, hogy a nagypártok megmondják, akkor megint az lesz, mint 2014-ben, egy óriási nagy bukta. Meg kell újítani a politikát, ha ebben nem partnerek a régi pártok, akkor új erők irányába kell fordulni – magyarázta. Szabó Tímea szerint a pártérdekeket félre kell tenni, 2018-ra kell koncentrálni, ha nem ez lesz, akkor versengő listák lesznek, és így a baloldali szavazók sem mennek el szavazni.

A Párbeszéd társelnöke elmondta: értelmes megállapodás kell, ami a jövő felé mutat, nyitottak mindenki felé, két társadalmi szervezettel is tárgyalnak. A politikus kijelentette: nem a budapesti elitnek kell megmondania, hogy Miskolcon ki legyen a jelölt.

Az olimpiaellenes népszavazással kapcsolatban azt mondta: több mint 10 ezer aláírást adtaka Momentum Mozgalomnak. Hozzátette: biztos benne, hogy már bőven megvan a szükséges szám, de holnap is kint lesznek, és még gyűjtenek.

atv.hu