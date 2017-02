ÍRTA Szobota

Zoltán

Gárdistaháború és befenyítések az „új Vona” miatt

A Jobbik igyekszik bagatellizálni, a kormány közeli médiumok inkább habosítják a párt irányváltása nyomán kirobbant belső feszültséget. Jellemző, hogy a hanuka botrány tudott katalizátorként hatni Vona Gábor ellenzékének mozgolódásaira, amely újra felszínre hozta a Magyar Gárda utódszervei közti ellenségeskedést is. Kritikusai szerint az „új Vona” a régi bajtársaknak már nem, a megcélzott új választói rétegnek pedig még nem hiteles.

Január utolsó szombatján a Sport 11 rendezvényközpont előtt fél tucat szervezet képviseletében 60 gárdista és mikádó szerelésben megjelent tüntető akarta a Facebook-on megígért teátrális körülmények között visszavenni a Jobbik elnökétől azt a gárdamellényt, amelyben a parlamentbe jutás után feszített az ülésteremben. Vona ugyan előre közölte, hogy nem adja, de



a szervezkedők akkora népharagot ígértek a párt balrafordulása miatt, hogy egy darabig hihető volt a szándék realizálása.

A demonstrálók nem jutottak be a Jobbik évadnyitó rendezvényre, de egy petíciót beküldtek a szövetségeseken, vagyis az elégedetlen alapszervezeteken keresztül, amelyet Dudás Róbert, a párt regionális igazgatója vett át. Valójában azonban két petíció jutott el Vona Gáborhoz: a gárdistáké 8 fiókszervezet aláírásával, és a Jobbik alapításkori önmagának felszámolását kifogásoló alapszervezeteké, akik eleinte ötvenen voltak, de mire a pártelnök kezébe vette, a tiltakozó ívet már csak feleannyi aláírás díszítette. Utóbbiak egy flash mobot is terveztek a teremben, amely vélhetően szervezési malőr miatt hiúsult meg.



Fejek hullhatnak



Szerettük volna egy kicsit alaposabban tájékozódni a „lázadóktól”, de forrásainktól azt az üzenetet kaptuk, hogy belső problémának tekintik a történteket és nem kívánnak nyilatkozni. Utolértük viszont a hanuka botrány nyomán kemény hangvételű levelet megfogalmazó vámosmikolaiak vezetőjét, akiről az a hír járta, hogy befenyítette a pártvezetés: leléptetik, ha részt vesz a gárdisták tüntetésén. Varga Attila türelmet kért, és a távozása utáni napokra ígért tájékoztatást.



Vona Gábort sem hagyta nyugodni a petíció dolog, és az N1 Tv-nek azt nyilatkozta, hogy a sok aláíró csupán a kormány közeli média vágyálma, a dokumentumot valójában húsznál nem több alapszervezet kezdeményezte. Majd elárulta, amit a pártigazgató Szabó Gábor is lenyilatkozott a Magyar Időknek, hogy megpróbálják kideríteni, valójában hányan, kinek a nevében és kit képviseltek ebben a tiltakozásban. Mint mondja, konstruktív kritikát még nem tapasztalt részükről, csak jó szándékú meg nem értést, vagy rossz szándékú bomlasztást.



Gárdacsata



Ami a gárdistákat illeti, Vona szerint olyan emberek kérték vissza a mellényét, akik már nem tagjai a szervezetnek, amelyet egyébként törtvénytelenül oszlattak fel. A sokféle gárdaszervezet közötti üzengetés már az évértékelő beszéd előtt beindult. Silip Norbert, a Magyar Gárda Mozgalom volt vezérkari tisztje nyílt levelében, a Kárpát Haza Őrei Mozgalom vezetője pedig egy Facebook-posztban szóltak be Vonának. Horka Sándort Káin és Ábel testvérgyilkosságba torkolló kapcsolatára emlékezteti a pártelnök pálfordulása.





A Jobbik válaszul előszedte a még hozzá lojális Új Magyar Gárda főkapitányát, aki rácsodálkozott a megannyi, magát gárdistának mondó gárdistára

és közleményben tudatta, hogy elfogadhatatlannak tartja, amikor „bizonyos emberek megnyilvánulnak mások felhatalmazása nélkül, nevükben nyilatkoznak”. Mészáros István el is határolódik azoktól a felhívásoktól, amelyek „magánszemélyek vagy szervezetek lejáratására, azok bemocskolására irányulnak”, majd arra kéri a nagyérdeműt, hogy ha a „gárdista” kifejezéssel találkoznak, a valós tényeket az Új Magyar Gárda honlapjáról ismerjék meg.



Több igazi is van?



A Jobbik mindig azt fogadta el aktuális gárdának, amelyik hagyta magát irányítani. A 2008-as szakadás éppen ezért következett be, és a 2009-es gárdaper után is megbuktatták azokat a vezetőket, akik szintén nem engedték volna a Jobbik protokolláris párthadseregévé silányítani a szervezetet – vázolta lapunknak az előzményeket Silip Norbert, és szerinte



a Vonáék által most futtatott Új Magyar Gárda egy 2.0-ás verzió, tulajdonképpen a Jobbik fegyvertelen Munkásőrsége, amelyen keresztül a párt a korábbi szövetségi viszony látszatát igyekszik fenntartani a vidéki szavazók felé.





Silip és bajtársai továbbra is a betiltott Magyar Gárdát tartják az eredeti szellemiség képviselőjének, és azért hozták létre a Gárda Szövetséget, hogy a Jobbikból kilökött gárdista csoportok közötti párbeszédnek fórumot teremtsenek. Mint mondja, azért sem érti a szerinte nyugdíja mellé fizetést is kapó Mészáros főkapitány barátságtalan szavait, mert nemrég még irányított véradáson vettek részt életmentő műtétjéhez.



Kinek kell az „új Vona”?



Sok jobbikos nem tudja megemészteni Vona értékrendi változását, így az évértékelőn átadott petíciót is többen aláírták volna, de amikor eljött a cselekvés ideje, visszakoztak, mint már oly sokszor – adott más olvasatot az eseményeknek egy, a párt belső életére mai napig rálátással bíró, egykori jobbikos potentát, aki korábban is tapasztalta, hogy a profizálódás útjára lépve, pártjában egyre többször vérzett el a kurázsi a pozícióféltés és a konfliktuskerülés oltárán.



Úgy látja, hogy a ma még aktív jobbikos szervezetek mindegyikének anyagi, vagy direkt, szervezeti érdeke fűződik a párt felemelkedéséhez.

Sőt, azt is tudni véli, hogy a párt felső vezetéséből ki felelős azért a 2012 óta zajló belső átalakulásért, amelynek keretében az önkéntesség helyére az anyagiasság, a szakmaiság helyére a demagógia került. Szerinte azért kockázatos a Jobbik eredeti csapásirányának elhagyása, mert a nemzeti értékeket vallóknak az „új Vona” elfogadhatatlan, a balrafordulásával megcélzott szavazóréteg számára pedig sosem lesz hiteles.

A balra át, amúgy bizonyos fokig érthető – mondja forrásunk –, hiszen 2010-ben is sok, az akkori kormányoldalból kiábrándult szavazója volt a Jobbiknak, sőt még választási programjuk értékrendje is baloldalinak volt mondható. Emlékei szerint a párt törzsbázisát már akkor is csak egyharmad arányban tették ki az „érzelmi magyarok”, akiket egyébként most éppen elidegenít magától Vona taktikázása.



OMZ is távozik?



A Jobbik manőverezései olyan stratégiai szövetségeseit is elbizonytalanítják, mint a cigány-magyar együttélést „érpataki modell” néven újragondoló Orosz Mihály Zoltánt. A polgármesterről a településen jogerős büntetését töltő botrányhős Tomcat azt nyilatkozta: „nyíltan fontolgatja azt, hogy otthagyja a Jobbikot, mert amit a párt hatalomvadászat gyanánt művel, az számára vállalhatatlan”.



Lapunk megkeresésére Orosz Mihály Zoltán elismerte, hogy foglalkoztatja a távozás gondolata („kezd betelni a pohár”), mivel mindaz, ami néppártosodás címén a Jobbikban zajlik, csalódás számára („unom a látványszínházat”) és nagyban eltér attól az együttműködéstől, amire korábban vállalkozott.



A hanukai üdvözletet alapból elhibázottnak tartja, egyrészt mert szerinte ez a zsidó ünnep „a kereszténység tagadására épül”, másrészt „nekünk magyaroknak vannak saját nemzeti és vallási hagyományaink, arra kéne koncentrálni”. Ettől persze, ha még van rá igény, szakértőként szívesen segít az érpataki modell adaptálásában a jobbikos településeknek – tette hozzá Orosz Mihály Zoltán.