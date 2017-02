Ügyvéd: Demszkyt nem terheli semmilyen felelősség

A Fővárosi Önkormányzat, az Alstom és Medgyessy Péter érintettségét veti fel a 4-es metró körüli korrupciós ügyben az OLAF jelentése, amelyet pénteken hozott nyilvánosságra a kormány.

A jelentést előző nap a Figyelőben szivárogtatták ki. A lap beszámolt róla: a jelentés 60 darab, összesen 167 milliárd forintnyi szerződéssel kapcsolatban tárt fel szabálytalanságokat. Az okozott kár 96 százaléka öt szerződéshez kapcsolódik. A Siemens-szel, Alstommal, a Bamco konzorciummal, a Swietelskyvel valamint a Strabaggal kötött szerződések után kérnek vissza uniós támogatást. Van, ahol csak a pénz egy részét, van ahol az egészet. Konkrét megvesztegetési összeg két szerződéssel kapcsolatban hangzott el.

Magyar: Demszky Gábornak semmiféle felelőssége nincs

Noha a húsz éven át főpolgármesterként tevékenykedő Demszky Gábor neve egyértelműen kapcsolódik a városfejlesztési beruházásokhoz, a volt városvezetőt sem jogi, sem politikai, sem pedig erkölcsi felelősség nem terheli a 4-es metró körüli korrupciós ügyekben – ezt a volt főpolgármester jogi képviseletét ellátó Magyar György mondta az ATV A nap híre című műsorában. Magyar György szerint ha történtek is visszaélések, akkor ezek olyan pénzügyi, számviteli jellegű visszaélések lehettek, amikben Demszky Gábornak személyesen semmiféle felelőssége nincs. Az ügyvéd szerint Demszky mindössze három szerződést írt alá, ezek közül az egyik az állammal kötött szerződés volt, ebben a felek megegyeztek, hogy a beruházás költségeit 79 százalékban az állam, 21 százalékban a főváros állja. A másik egy a beruházáshoz szükséges hitelfelvételhez kapcsolódik, a harmadik Demszky által aláírt megállapodással pedig a főváros felhatalmazást adott a BKV-nak a teljes projekt önálló kivitelezésére – magyarázta az ügyvéd.



Magyar György azt is elmondta, bár a főváros a BKV tulajdonosa, a BKV „egyszemélyes részvénytársaságként” saját maga felel a tetteiért.

Az ügyvéd szerint a városvezetésnek semmi köze a visszaélésekhez, a projekttel kapcsolatos szerződéseket ugyanis a BKV kötötte, a munkát a BKV háttérintézményeiben végezték. A mendemondák, a feltételezések nem számítanak jogi kategóriának, ha majd felmerülnek olyan visszaélésre utaló bizonyítékok, amelyek Demszky irányába mutatnak, akkor lesz miről beszélni – fogalmazott a volt főpolgármester jogi képviselője. Magyar azt is elmondta, egyetért azzal az ügyészségi állásponttal, miszerint nem szerencsés, ha a jelentés a nyomozati szakaszban nyilvánosságra kerül, ez a nyilvánosság ugyanis mint fogalmazott, tönkreteheti a nyomozás úgynevezett bizalmi fázisát.

"Aki korrupt, annak bűnhődnie kell"



A DK fővárosi képviselője üdvözli az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalát, és bízik abban, hogy az ügyészség tisztességes eljárás keretében fogja kivizsgálni az ügyeket, nem úgy, mint más OLAF-jelentések esetében, ahol sokszor még csak meg sem indult a nyomozás az adott ügyben. Gy Németh Erzsébet A nap hírében azt mondta, mindenki, aki korrupt, annak bűnhődnie kell, teljesen mindegy, hogy az előző, vagy a jelenlegi városvezetés tagjáról van szó.



Medgyessy Péter volt miniszterelnök érintettsége kapcsán Gy. Németh úgy vélekedett, erkölcsileg elfogadhatatlan, ha valaki – különösen, ha az ügy ennyire közel van a miniszterelnöksége idejéhez – egy lobbicégben egy ilyen beruházás kapcsán bármiféle tanácsadói szerződést köt.

Hasonlóképpen vélekedett a műsorban az LMP fővárosi képviselője, aki szerint ha valaki néhány évvel a miniszterelnöki mandátumát követően lobbitevékenységet folytat, akkor ez nem csak a politikai elit iránti bizalmat rengeti meg, hanem az ország gazdasági autonómiáját is megkérdőjelezi. Csárdi Antal szerint az Unió létezése óta nem tudunk még egy ilyen ügyet mondani, ahol ekkora összegek akár csak gyanú szinten is felmerültek volna. Mint fogalmazott, amíg nincs elszámoltatás bármilyen korrupciós esemény kapcsán a múltban, addig ez biztosíték lehet arra, hogy a jövőben sem lesz, márpedig pontosan látjuk, hogy a jelenben is vannak olyan esetek, ahol elszámoltatásért kiált a magyar társadalom.

Fegyver a Fidesz kezében

Ahogy 2010-ben a Hagyó-ügy, úgy 2018-ban a 4-es metró körüli korrupciós ügyek is meghatározóak lehetnek a baloldal választási szereplésében – erről már Király Dávid, a Republikon várospolitikai szakértője beszélt az adásban. Az elemző szerint a kormánypártoknak az OLAF-jelentést most pontról pontra, az utolsó fillérig cáfolniuk kellene, ám a Fidesz sokkal inkább abban érdekelt, hogy Magyarországnak az Unió által visszakövetelt összegnek legalább egy részét vissza kelljen fizetnie, és így azt tudja mondani, hogy milliárdokat buktunk a baloldali és liberális képviselők korrupciója miatt.

atv.hu / J.I.

-----