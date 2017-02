Elnöki látogatás: Erre használná Magyarországot Putyin

A teljes légtérzár mellett részleges földi zárat is elrendelnek Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki látogatásának idejére, de a lezárások már kedd este megkezdődtek a belvárosban. Az Együtt az Alkotmány utcába szervez tüntetést Putyin látogatása ellen, a párt szerint ugyanis Orbán Viktor túl szorosra fűzi a kapcsolatát az orosz elnökkel.

Cseri: Putyin jelenleg jóval veszlkyeztetettebb az Iszlám Állam miatt

Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, noha Putyin érkezése legutóbb is így zajlott, egyáltalán nem bevett gyakorlat, hogy különböző helyekről és időpontokban három gép is indul Moszkvából, és ezek közül nem lehet tudni, hogy az orosz elnök melyiken tartózkodik – erről Cseri Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt az ATV A nap híre című műsorában.

A szakember azt is elmondta, Putyin az Iszlám Állam elleni kemény fellépése miatt jelenleg jóval veszélyeztetettebb, mint néhány évvel ezelőtt, és mivel egy olyan elnökről van szó, aki egykor a világ egyik legnagyobb titkosszolgálatának az elnöke volt, egészen más hozzáállása van a védelmi intézkedésekhez, mint egy polgári szemléletű elnöknek, aki mellé egy szolgálatot rendelnek és a szolgálat által létrehozott rendszabályokat kell betartania saját biztonsága érdekében.

Putyin védelmének biztosításában az elnök saját testőrsége mellett a TEK biztonsági emberei és egy igen jelentős létszámban a rendőrség is részt vesz majd csütörtökön, a biztosításban résztvevő rendőröknek pedig a feladat ellátását megelőzően egy titkosszolgálati ellenőrzésen is át kell esniük – magyarázta a szakértő, aki azt is elmondta, ahogy a légi közlekedésben, úgy a szárazföldön,

a reptér és a belváros között is több útvonalat biztosít a rendőrség Putyin érkezésére, és az utolsó pillanatban derül majd ki, hogy ezek közül az elnöki autó melyiken érkezik.

Cseri egyébként határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy demokráciától és politikai jogoktól függetlenül odaengedné-e a tüntetőket az Alkotmány utcába.

Csuhaj: Nem készül vétóra a magyar diplomácia

Sem egy Paks 2 volumenű megállapodás, sem pedig komoly fordulat a paksi bővítés ügyében nem várható a Putyin-Orbán találkozótól, mint ahogy a magyar diplomácia arra sem készül, hogy megvétózza az Oroszország elleni EU-s szankciókat – ezt már az ATV főmunkatársa, Csuhaj Ildikó mondta a műsorban kormányzati információkra hivatkozva.

Szijjártó Péter ugyanakkor nyilatkozott arról, hogy a 2021 utáni földgázszállításról mindenképp napirendre kerül majd a találkozón. Az újságíró szerint

Putyin számára azért is lehet fontos a budapesti látogatás, mert a Krím-félsziget annektálása óta még nem találkozott uniós ország vezetőjével, így viszont azt üzenheti, hogy van egy NATO és uniós tagállam, amelynek a vezetője őt szivélyesen fogadja.

Megint csak kormányhoz közel álló emberek által elmondottakra hivatkozva Csuhaj Ildikó azt mondta, Orbán azért ápol szorosabb kapcsolatot Putyinnal, mint más uniós tagállamok vezetői, mert a Brüsszelből kapott pofonok miatt a magyar diplomáciának új irányt kellett keresnie.

Szelényi: Putyin zavarkeltésre használja Magyarországot

Az Együtt mindenképp megtartja az Alkotmány utcai demonstrációját, a párt szerint ugyanis a TEK jogszerűen nem zárhatja le a területet. Juhász Péter például közleményében úgy fogalmazott, akkor is ott lesznek a demonstráción, ha vízágyúval lövik az embereket. Szelényi Zsuzsa, az Együtt elnökségi tagja A nap hírében úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin magyarországi látogatása ma teljes mértékben indokolatlan, Putyin és Orbán szoros baráti kapcsolata pedig messze túl megy azon a pragmatikus kapcsolaton, ami megszokott lenne.

Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy sokkal távolságtartóbb magatartást tanusítson Oroszországgal szemben

– vélekedett. Szelényi azt is elmondta, Magyarországnak számos más országgal vannak kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági kapcsolatai, Oroszország vonatkozásában azonban nem erről van szó, mert Magyarország és más kelet-európai országok esetében olyan energiakiszolgáltatottság áll fenn Oroszországgal szemben, ami korántsem nevezhető egyenrangú kapcsolatnak. Szelényi szerint ráadásul Oroszország – különösen a putyini időszakban – rendszeresen visszaél az energiaszolgáltatási fölényével és magasabb árat, vagy alacsony árért cserébe súlyos stratégiai árat (például atomerőmű vásárlását) kéri ezektől az országoktól.

Szelényi azt is elmondta, osztja azt a véleményt, miszerint Putyin arra használja Magyarországot, hogy rajta keresztül az Európai Unión belül zavart, bizonytalanságot keltsen. Az Oroszországgal szembeni szankciókat például a magyar kormány rendszeresen félremagyarázza, a magyar-orosz kereskedelem ugyanis nem a szankciók miatt esett vissza, hanem azért, mert mi elsősorban energiát vásárolunk Oroszországtól, ennek az energiának az ára pedig az elmúlt években radikálisan lecsökkent – fogalmazott az Együtt elnökségi tagja.

Varju: A mi barátaink elsősörban az EU-ban vannak

Orbán Viktor az Unió egysége helyett annak szurkol, hogy Putyin Oroszországa még erősebb legyen, miközben pontosan látjuk, hogy Putyin elnök nem csinál mást, mint Magyarországot kihasználja, és éppen arra bíztatja, hogy az Európai Unió egyébként is meglévő nehézségeit elmélyítse – ezt pedig már Varju László, a DK alelnöke mondta a műsorban.

Nem szabad Magyarország érdekeit egy kétes értékű, egyébként szükségtelen Paks II atomerőmű megvalósításáért odaadni Oroszországnak, miközben az uniós kapcsolataink sokkal értékesebbek, sokkal tartalmasabbak – fogalmazott Varju, aki szerint jó barátságra, pragmatikus együttműködésre van szükség Oroszországgal is, de mint mondta, a mi barátaink elsősorban az Európai Unióban vannak.

atv.hu / J.I.