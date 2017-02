Bezár a játékbolt, amelynek tulajdonosa milliárdos székházat vásárolt

A játékboltos januárban szerezte meg a 4 milliárd forint értékű belvárosi ingatlant.

Február közepén bezár az a budai játékbolt, amelynek az üzemeltetője néhány hete azzal került be a hírekbe, hogy megvásárolt egy méregdrága belvárosi ingatlant – tudta meg az atv.hu.



"Szívszorító mégis igaz. Bezár szépséges boltunk, amit annyira szerettünk. (...) Vannak tervek hogyan tovább. Nem most, de folytatólagosan. Valami történni fog, mert valahogy kell hogy legyen. És a szikra nem alszik ki, csak átalakul. Máshol. Ott találkozunk"

– írja Facebook-oldalán az üzlet. Bár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székháza a belváros egyik legcsúnyább épülete, az ingatlan értéke egyes becslések szerint elérheti a 9 milliárd forintot is. A Lánchíd és a Szent István Bazilika között álló irodaházra egy pilisszentléleki tanár és egy budai játékbolt üzemeltetője licitált. Végül a játékboltos nyert csaknem 4 milliárd forintos ajánlatával.

Az ATV Híradója korábban arról számolt be, hogy a játékboltos nevén több offshore-hátterű cég is van. Szerették volna megkérdezni, hogy honnan volt ennyi pénze az ingatlan megvásárlására és milyen tervei vannak az épülettel. El is érték, de a hölgy nem akart nyilatkozni.

Az ingatlan új tulajdonosa egyelőre sem lebontani, sem felújítani, sőt eladni sem tudja az ingatlant, ugyanis az ott működő gyógyszerészeti intézetnek először új helyet kell találni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a vevő az intézet bizonytalan határidejű kiköltözéséig még bérleti díjat sem szedhet.

atv.hu