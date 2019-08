Világbotrány: Gyerekeket dolgoztattak éjszaka, hogy az Amazonnak elég hangszórója legyen

Középiskolákból toborozta azokat a fiatalokat a Foxconn, akik heti hatvan órában dolgoztak a gyárban illegálisan. A diákokat saját tanáraik felügyelték, hogy elvégezzék a munkájukat – mutatott rá a China Labor Watch jelentése. Az amazon szigorú vizsgálatot ígér, a Bloomberg szerint pedig már két vezetőt is kitettek a Foxconn-tól.

Több, mint 1500 „gyakornokot” dolgoztatott a Foxconn vállalat. Ezen persze semmi meglepő nem lenne, ha nem tudnánk azt a tényt, hogy jellemzően 16 és 18 év közötti fiatalokról van szó, akiket illegálisan dolgoztattak azért, hogy elegendő mennyiség kerülhessen piacra az Amazon Alexa okos-hangszórójából. Az esetről a China Labor Watch nevezetű amerikai székhelyű non-profit szervezet számolt be. A jelentés szerint a fiataloknak heti 60 órát kellett vállalniuk úgy, hogy ebbe több éjszakai műszak is beleesett.

Az iskolásokat egyébként – mint írták – középiskolákból toborozták és hivatalosan gyakornokként vették őket nyilvántartásba. Az érintett gyár ráadásul a tanárokat is alkalmazta, az ő feladatuk volt az a China Labor Watch szerint, hogy a fiatalokat a munkajogi szabályokat sértő feltételek vállalására szorítják, lelki vagy akár fizikai kényszer alkalmazásával is. Az érintett gyerekek elmondták, hogy papíron napi nyolc óra munkáról volt szó a hét öt napján – mint ahogyan ez elterjedt. Csakhogy ehelyett hat napon át és napi 10 órában kellett dolgozniuk. Ha panaszkodtak, akkor azt a választ kapták, hogy ha nem teljesítenek elég jól, akkor majd később nem lehetnek valódi gyakornokok, sőt, iskolai jegyeiket is befolyásolja ottani magatartásuk. A dokumentumokból az is kiderült, hogy a cég kevesebb pénzt fizetett a fiataloknak, mint a felnőtt munkásoknak. A „gyakornokok” egyébként óránként 1,42 dollárt kaptak (mintegy 412 forint), a havi jövedelmük pedig nagyjából 248 dollárt tett ki (mintegy 72 ezer forint), ebben persze már benne volt a hat napi munka, és a napi két óra pluszmunka is.

Az Amazon egyébként annak a Jeff Bezosnak a tulajdonában áll, aki jelenleg a világ leggazdagabb embere. A BBC-nek küldött nyilatkozatban az áll, hogy nem enged meg ilyen visszaéléseket a beszállítókkal megkötött megállapodása. A közlemény szerint sürgősen kivizsgálják a megállapításokat és a Foxconn legfelsőbb vezetőivel tárgyalnak majd erről.

A Foxxconn közben a helyi vezetőket vádolta és azt a választ adta, hogy „megkettőzi az éjszakai felügyeletet és ellenőrzéseket”. Mint írták, az érintett gyakornokok megkapták a munkavégzésért járó pótlékokat. A cég vállalta a gyakornoki fizetések felülvizsgálatát és ígéretet tett arra, hogy azokat a felnőtt dolgozók bérének szintjére emelik.

A Bloomberg időközben úgy értesült, hogy a vállalat két vezetőt is elbocsátott.