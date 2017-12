Gyalogosok közé hajtott egy autó Melbourne-ben, sérültek

Az ausztrál nagyváros egy kiemelt utcáján gázolt el járókelőket egy terepjáró. Az incidens során 19-en megsérültek, köztük egy gyermek, akinek súlyos az állapota. Két embert őrizetbe vettek – írja az RT.

A történtek háttere egyelőre még ismeretlen – írja a BBC. A rendőrség azt közölte, hogy délután fél öt körül hajtott a vasútállomás előtt várakozó emberek közé az autó, a sofőrt még a helyszínen elfogták. Azt azonban a Victoria szövetségi állam rendőrségének parancsnoka elmondta, a gázoló szándékosan hajtott a tömegbe, de indoka egyelőre nem ismert, és még egy férfit őrizetbe vettek.

A sofőr egy 32 éves, afgán származású ausztrál állampolgár, akinek komoly drog és mentális problémái voltak - jelentette be a rendőrség, hozzátéve, személye nem volt ismeretlen előttük, ezért őrizetben marad. Azt is elmondták a sajtótájékoztatón, hogy egyelőre még nincs terrortámadásra utaló jel. Szintén az incidenssel kapcsolatban őrizetbe vettek egy 24 éves férfit, aki a telefonjával rögzítette a gázolást.

A helyszínről a közösségi média felületeire feltöltött képeken az látszik, hogy sok ember fekszik a földön. Egy szemtanú arról számolt be, hogy az autó átgázolt az embereken, akik repültek mindenfelé. Egy másik szemtanú arra emlékszik, hogy az autó 60-100 km/h sebességgel hajtott a járókelők közé.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerülje el a környéket. Egyelőre még nem kezelik terrorcselekményként a gázolást.

A dpa német hírügynökség úgy tudja, hogy egy fehér Suzuki városi terepjáró (SUV) áthaladt a tilos jelzésen helyi idő szerint a kora esti csúcsforgalom idején, amikor a környék tele volt bevásárlókkal és vakációzó gyerekekkel. A gépkocsi a gyalogátkelőn áthaladó gyalogosok közé hajtott, és csak akkor állt meg, amikor egy terelőoszlopnak ütközött.

#BREAKING : Pedestrians struck by vehicle outside Melbourne's Flinders Street Station #7News https://t.co/9xJX35gEsR pic.twitter.com/wQtAg9D9DR

Scene on Flinders St. White SUV has gone through pedestrians and crashed into tram stop @9NewsMelb pic.twitter.com/dDYYVFCpMW