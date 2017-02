"Lehet jönni nyugodtan" - durván megcsappant a görög turizmus

Jelentősen visszaesett a turisztikai forgalom a görög szigeteken.

Görögországban a menekültválság talán Leszbosz szigetét sújtotta a legjobban. 2015 második felétől naponta átlagosan 2-3 ezer migráns érkezett a tengeren. A turisták a foglalások kb, 90%-át visszamondták. Szinte teljesen üresen maradtak a görög szigetek.

Még 2016-ban is alig 20-30%-uk tért vissza. A korábbi évekhez képest az évi 1,5 két millió turista helyet alig pár száz ezren döntöttek úgy, hogy valamelyik görög szigetre mennek nyaralni.

Spyros Galinos, Mytiline város polgármestere elmondta, igyekeznek minél jobba uralni a helyzetet azért, hogy a hozzájuk érkező vendégek ne találkozzanak a menekültekkel.

Egy tengerparti szálloda tulajdonosa szerint, több mint a vendég fele már nem akar vissza jönni, vagy lemondja a korábbi foglalásait.

Alig jönnek most a vendégek. Több alkalmazottamat is el kell, hogy küldjek, mert nem volt bevételünk. Most is teljesen üres a szállodánk, pedig még télen is mindig voltak vendégeink. Nagyon várjuk, hogy a turisták visszajöjjenek ide – mesélte Panayotisz Miterellos, a szálloda tulajdonosa.