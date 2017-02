"Lotyónak" nevezte a first lady-t, kénytelen volt megkövetni

A New York Times riportere, Jacob Bernstein bocsánatot kért, mert Melania Trumpot „lotyónak” nevezte. Mint fogalmazott: „buta megjegyzést tett” a first ladyre.

A New York Times riportere, aki Melania Trumpot „lotyónak” nevezte, egy vasárnapi zártkörű rendezvényen bocsánatot kért, mondván, hogy „vállalni akarja a felelősséget a hibáért, amit elkövetett”.



Jacob Bernstein – a Watergate ügy riporterének Carl Bernsteinnek és Nora Ephron néhai író-rendezőnek a fia – kedden nyilvánosság elé állt, és azonosította magát, mondván: ő az az újságíró, aki egy Emily Ratajkowski színésznővel folytatott beszélgetés során az inkriminált megjegyzést tette a first lady-re.

„Beszélgettem egy bulin, amit akkor személyes beszélgetésnek gondoltam, és egy buta megjegyzést tettem a first ladyre. Írtam egy Twitter-bejegyzést is. A szerkesztők azonban világossá tették: viselkedésem nem állt összhangban a Times színvonalával, és én egyetértek velük”

– nyilatkozta az újságíró a New Yorki thewrap.com hírportálnak.



A történtekből úgy lett ügy, hogy Ratajkowski a Twitteren hétfőn közzétette, hogy a New York Times egyik – akkor még meg nem nevezett – riportere vasárnap New York Cityben egy zártkörű rendezvényen megszégyenítette az amerikai elnök feleségét.



„A múlt éjjel a New York Times egyik újságírója mellett ültem, aki azt mondta, hogy Melania egy lotyó. Bármi legyen is a politikai nézetünk, ezt megszégyenítésnek hívják. Nem érdekel az alulöltözöttsége vagy a szexuális élete és senkit nem kéne, hogy érdekeljen” – írta Ratajkowski.



„A nemiséget érintő támadások undorító szexista zaklatások” – tette hozzá. Bár a kérdéses újságírót nem azonosította, de a szóban forgó személyt egy későbbi bejegyzésében férfinak határozta meg. Hétfőn, a New York Times megerősítette, hogy a korábban azonosítatlan riportere valóban „egyáltalán nem odaillő” megjegyzést tett Trump elnök feleségére, és hogy a riporterrel már beszéltek az újság szerkesztői.



„A múlt éjjel egy partin a Times egyik, nem Washingtonnal vagy a nagypolitikával foglalkozó riportere egy Melania Trumpot érintő megalapozatlan pletykára utalt. A megjegyzést nem a nagyközönségnek szánta, mindazonáltal nem volt teljesen megfelelő, és emiatt el sem kellett volna hangzania” – mondta a Times szóvivője.



atv.hu / TheWrap