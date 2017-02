Donald Trump kiállt lánya, Ivanka mellett

Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben bírálta a Nordstrom-áruházláncot, mert nem rendel többé a lánya, Ivanka cégétől divatcikkeket.

Hat nappal azt követően, hogy a jobbára luxuscikkeket forgalmazó Nordstrom-áruházlánc bejelentette, nem rendel többé Ivanka Trump divatkollekciójából, az elnök Twitter-bejegyzésben bírálta a döntést.

Miközben a Nordstrom közlése szerint a rendelést a kereslet visszaesése miatt mondták vissza, Trump az üzenetben azt panaszolta, hogy a lányával tisztességtelenül bánnak. Pedig - mint írta - "Ivanka nagyszerű ember". Foglalkozott a Nordstrom döntésével Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is. Szokásos napi sajtóértekezletén szerdán a szóvivő azt hangsúlyozta, hogy az áruház döntése közvetlen támadás az elnök politikája, egyben pedig az Ivanka Trump által fémjelzett divatkollekció ellen ellen. A szóvivő szerint az elnöknek "joga van ahhoz, hogy apaként kiálljon a gyermekei mellett".

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!