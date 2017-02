ÍRTA Kulifai

Máté

USA vs. Irán: Ordító rakéták hullanak Tel Avivra?

Egyre feszültebb a viszony Irán és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump kormánya kilátásba helyezte az atomegyezmény felülvizsgálatát. A Közel-keleti ország katonai válaszcsapásokkal fenyeget.

Donald Trump a választási kampány során többször is hibás lépésnek nevezte az Iránnal kötött többhatalmi atomalkut, és ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a megegyezést. Az amerikai kormány meg is tette az első lépést, amikor Washington egy ballisztikus rakétával végrehajtott kísérlet miatt új szankciókat vezetett be a Közel-keleti országgal szemben.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint az új szankciók bejelentése „része az Irán külföldi rosszindulatú cselekedeteit visszaszorítani igyekvő erőfeszítéseinek”.

A tárca egyúttal leszögezte, a washingtoni lépés nem sérti a 2015 végén Iránnal megkötött többhatalmi atomalkut.

Az új szankciók 13 személyt és 12 vállalatot érintenek, akik a közlemény szerint kapcsolatban állnak az iszlám köztársaság ballisztikusrakéta-programjával, illetve tevőlegesen segíti, vagy támogatja azt.

Rejtélyes rakétakísérlet, gyanús felirat

Január végén Szemnán város közelében Irán egy közepes hatótávolságú rakétát tesztelt, amely több mint 1000 kilométer megtétele után megsemmisült. Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta, a hazájában gyártott ballisztikus rakétákat soha nem használnák más országok megtámadására, a velük végrehajtott kísérletekre pedig nem vonatkozik az érvényben levő nukleáris megállapodás.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor egy olyan képet töltött fel a Facebook oldalára, ami azt hivatott alátámasztani, hogy Iránnak Izraellel kapcsolatosan ellenségesek a szándékai a továbbiakban is.

A közzétett felvételen egy rakéta látható, amelyre fel van írva: „El kell pusztítani Izraelt.”

Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter mindemellett óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy a rakéta-programmal kapcsolatban „ürügyet” keresve „újabb feszültségeket” teremtsen.

A tisztviselő állításait némileg cáfolja, hogy a Die Welt című lap meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írta, a rakéta kísérlet után Irán egy olyan robotrepülőgépet is tesztelt, amely képes atomtöltet célba juttatására. A nukleáris megállapodás egy szót sem ejt az ilyen robotrepülőkről annak ellenére, hogy ezek ellen jóval nehezebb védekezni, mivel alacsonyan, a domborzatot követve repülnek, képesek elkerülni a radarokat és a mélyen az ellenség területén belüli célpontokat is könnyen elérhetik.

Trump: Irán a tűzzel játszik

Donald Trump a kísérlet után a Twitteren üzent Iránnak, szerinte az iszlám köztársaságnak inkább hálásnak kellett volna lenni azért a „rettenetes” egyezményért, amelyet az Egyesült Államok megkötött vele. „Irán már a végét járta, az összeomlás határán volt, amikor jött az Egyesült Államok, és mentőövet dobott neki az atomalku, azaz 150 milliárd dollár formájában” – írta az elnök.

Egy másik Twitter-üzenetében Trump úgy fogalmazott, „Iránt hivatalosan is figyelmeztetésben részesítik a ballisztikusrakéta-kísérlete miatt.

Irán a tűzzel játszik, nem fogják fel, mennyire ’kedves’ volt velük Obama elnök. Én nem leszek az”.

Az amerikai elnök üzenetére reagálva az iráni külügyminiszter a Twitter oldalán úgy reagált, hogy Iránt nem befolyásolják a fenyegetések és soha nem robbant ki háborút. Mindemellett Teherán bírálta az amerikai kormányzatot az „alaptalan, ismételt és provokatív” figyelmeztetés miatt.

„Washington még a saját árnyékától is megijed”

Az amerikai-iráni kapcsolat megromlásában szerepet játszott az is, hogy Donald Trump rendeletben 90 napra megtiltotta hét, többségében muzulmán ország, köztük Irán állampolgárainak a beutazását.

A kitiltás hírére Teherán megdöbbenéssel reagált és válaszlépéssel fenyegetőzött. Mohamed Dzsavád Zaríf külügyminiszter a rendeletet úgy kommentálta, mint „nyílt támadást a muzulmán világ és az iráni nép ellen”.

Ali Laridzsáni iráni házelnök szerint a korlátozás aláhúzza Donald Trump „elképzeléseinek és viselkedésének az idiotizmusát”.

„Washington még a saját árnyékától is megijed, de rámutat a rasszista és erőszakos jellemvonásaira is, amelyeket a demokrácia és az emberi jogok védelmezőjének csalóka álarca mögé rejt”

– tette hozzá.

Haszan Roháni iráni elnök az Irna iráni állami hírügynökség tudósítása szerint úgy vélekedett, hogy amerikai kollégája még új a politika világában és ezért sokat kell még tanulnia. Addig viszont kárt okozhat, „másoknak, de magának is” – fogalmazott.

Az iráni külügyminisztérium a kitiltásra adott válaszául nem adott vízumot azoknak az amerikai birkózóknak, akik egy februári világkupa versenyre érkeztek volna az országba.

„Irán a legnagyobb terrorizmust támogató állam”

A ballisztikusrakéta-kísérletet követő új szankciók bevezetése után több kormánypárti tisztviselő is véleményt formált Iránnal kapcsolatban. Paul Ryan republikánus házelnök egy sajtókonferencián kijelentette, hogy kemény Irán-politikára van szükség: „Be kell fejeznünk a békülést Iránnal.

Szeretnénk annyi fogkrémet visszanyomni a tubusba, amennyit csak lehet. Az előző kormány túlságosan is engedékeny volt Iránnal” – mondta.

Jim Mattis amerikai külügyminiszter egészen odáig ment, hogy kijelentette:

„Irán a legnagyobb terrorizmust támogató állam”.

A kijelentésére reagált az orosz kormány szóvivője is, aki szerint ellentétes véleménnyel vannak Iránnal kapcsolatban, az országot nem tartják terrorizmust támogató államnak.

Tel-Aviv csak 7 percre van

A sorozatos amerikai figyelmeztetések ellenére Irán még keményebb üzemmódba lépett. Február elején az iraki hadsereg elit egysége közölte, hadgyakorlatba kezdtek, amelyen több helyi gyártmányú rakétarendszert és rakétát is tesztelnek.

Az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka egyenesen rakétatámadásokkal fenyegette meg az ország ellenségeit.

„Éjt nappallá téve dolgozunk, hogy garantáljuk Irán biztonságát. Ha a legkisebb rossz mozdulatot látjuk ellenségeinktől, ordító rakétáink hullanak majd a fejükre"

– fogalmazott.

Hasonlóan durva fenyegetést intézett az Egyesült Államokhoz és szövetségeseihez Mojtaba Zonour is, az iráni nemzetbiztonsági és külügyi tanács tagja. „Csak hét percre van szüksége egy iráni rakétának ahhoz, hogy elérje Tel Avivot” – hangsúlyozta.

atv.hu