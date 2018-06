ÍRTA Csuhaj

Ildikó

Az MSZP-ben Kunhalmi visszalépésére aspirálnak, ő még nem döntött

Kunhalmi Ágnes még döntötte el, hogy visszalép-e az MSZP elnökjelöltségétől, holnap megy a jelölőbizottság elé. Ezt munkatársunk kérésére ő tudatta az atv.hu-val. "A döntés az enyém, nem másé, és azoké, akik engem támogatnak" - fogalmazott. Ha visszalép, akkor Tóth Bertalan lenne a pártelnök, Ujhelyi István pedig az elnök-helyettesi posztért indul - legalábbis a párt EP-képviselője ezt tudatta nemrégiben a Facebookon. Amennyiben Kunhalmi Ágnes Mesterházy Attila javára lépne vissza, borulhat a Tóth Bertalan-csapat.

Ujhelyi István egy Facebook-posztban "Belügyeinkről" címszóval azt írja az MSZP jövő vasárnapi kongresszusa előtt: hisz az együttműködés erejében, a csapatban, "mindenki felelősségvállalására van szükség". Ezért Tóth Bertalan elnök-jelölt felkérésére úgy döntött: nem a választmányi elnöki tisztségre aspirál, hanem az elnök-helyettességre. Így - mint Ujhelyi István írja - "Kunhalmi Ági velünk szövetségben vállalhatja a választmány vezetését. Mindenki a fedélzetre!" - írja az EP-képviselő.

Munkatársunk érdeklődésére Kunhalmi az atv.hu-val tudatta: még nem döntötte el, hogy visszalép-e az MSZP elnökjelöltségétől, holnap megy a jelölőbizottság elé.



„A döntés az enyém, nem másé, és azoké a küldötteké, akik engem támogatnak” - szögezte le munkatársunknak Kunhalmi.



Egy hete írtuk, hogy noha Kunhalmi Ágnes a legnépszerűbb politikusa az MSZP-nek - az MSZP-Párbeszéd lista kampányarca volt Karácsony Gergely mellett, egyéniben szerzett parlamenti mandátumot, a sokat hangoztatott fiatalítást szimbolizálja és remek médiaszereplő -, az MSZP-s pártelit zöme, a "nagy öregek" és Puch László is Tóth Bertalan frakcióvezetőt támogatja. Így ő lett a legesélyesebb az MSZP elnöki posztjára, pedig a páttagság szerint is "eléggé szürke". Az elmúlt hetekben az elnök-jelölti programbemutató prezentációs országjáráson azonban az is kiderült: Mesterházy Attilát nagy rokonszenv övezi vidéken, a helyi szervezetek és a megyék többségében is úgy gondolják, hogy profi politikus és alkalmas lenne a pártelnöknek.

A hétvégén a Medián kutatása is azt mutatta, hogy – a szocialista szavazótáborban – nagyon szoros a verseny, hibahatáron belüli a különbség Kunhalmi Ágnes és Mesterházy Attila között. Arra a kérdésre, hogy az MSZP három vezetője közül ki lenne a legalkalmasabb az a párt vezetésére, a válaszadók 42 százalékban Kunhalmi Ágnest, 41 százalékban Mesterházy Attilát nevezték meg és csak 12 százalékban Tóth Bertalant (5 százalék nem tudott válaszolni). Ráadásul Tóth Bertalan ismertsége még az MSZP-sek körében is csak 61 százalékos, miközben Kunhalmiról 92, Mesterházyról 94 százalékuk tudja, hogy kicsoda.

Az MSZP tisztújítását előkészítő jelölőbizottság hétfőn és kedden ülésezik. Ekkor dől el hivatalosan, kik lesznek az ellenzéki párt elnökjelöltjei a június 17-i tisztújító kongresszuson. Amennyiben Bródy Gábor is visszalépne, Mesterházy Attilának csak Tóth Bertalannal és Szanyi Tiborral kellene megküzdeni vasárnap.

Némi fordulat az egy héttel korábban írt cikkünkhöz képest: az MSZP vezetése - látva a Medián felmérést, a Kunhalmi, Mesterházy valamint a Tóth Bertalan közötti nagy különbséget -, információnk szerint már nem támogatja "olyan intenzíven" Tóth Bertalant pártelnöknek. Puch László állítólag el is utazott és nem szervezkedik a frakcióvezető mellett. Viszont a "pártelit zöme" nem támogatja Kunhalmi Ágnes MSZP-elnökségét sem - ezt korábban a hvg.hu-nak adott interjúban ő maga is kimondta.



"Most az is benne van a pakliban", hogy ha bejelenti a visszalépését - és ezzel esélyessé teszi bármelyik riválisát, illetve elősegíti Mesterházyt a visszatérésre a pártelnökségbe -, akkor szinte biztos, hogy ha elindul a választmányi elnöki posztért, azt meg is nyeri.



Az MSZP június 17-én tartja tisztújító kongresszusát. A párt elnöksége az áprilisi országgyűlési választás után lemondott, de ettől függetlenül is tisztújítást kellett volna tartani idén, mert legutóbb 2016-ban volt tisztújító kongresszus és a párt vezetőinek megbízatása két évre szól. A kongresszus a párt legmagasabb szintű döntéshozó szerve választja meg - a pártelnökön és az elnökség tagjain kívül - az MSZP választmányának elnökét is. Emellett az országos etikai és egyeztető bizottság elnökét, a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét és tagjait, valamint az etikai és fegyelmi ügyek tanácsa elnökét és tagjait.