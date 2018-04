Nekiesett az LMP az MSZP-nek: Történelmi bűnt követtek el

A szocialistákra és a jobboldalra is dühös Schmuck Erzsébet a választások miatt – derült ki az ATV Startban hétfő reggel.

Az LMP kampányfőnöke azt mondta az adásban:



a szocialisták történelmi bűnt követtek el, mert gyakorlatilag

ők hozták vissza Gyurcsány Ferencet az Országgyűlésbe.

A képviselő hozzátette, a szocialisták emellett saját magukat is meggyengítették. Schmuck Erzsébet azt mondta, korábban Gyurcsány Ferencnek köszönhették, hogy kétharmada lett a Fidesznek, most pedig, ha a szocialisták nem kötnek megállapodást a DK-val, akkor valószínűleg a Demokratikus Koalíció nem jutott volna be a parlamentbe.

„Az ellenzéknek a megosztottsága és az ellenzéknek a nem megfelelő felkészültsége ez hozzájátszott a Fidesznek a győzelméhez, másrészt azért a Fidesz mindent elkövetett és nem mindig tisztességes módon, hogy erre sor kerüljön” – mondta a politikus.

