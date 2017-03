ÍRTA Csuhaj

Ildikó

Államfőválasztás: Kövér, Semjén és Szájer is ott volt Orbán listáján

Kövér László, Semjén Zsolt és Szájer József is rajta volt azon politikusok listáján, akiket Orbán Viktor szívesen látott volna államfőnek. A miniszterelnök olyanokban gondolkodott, akik "plusz köröket tudtak volna elérni a Fideszhez képest". Tudósembert azért nem akart a Sándor-palotába, mert ők szerinte európai szaktekintélyeknek akartak volna inkább megfelelni.

Szűk körben konkrét elképzeléseket fogalmazott meg Orbán Viktor arról, milyennek kell lennie szerinte a jó köztársasági elnöknek, és egyértelműen az derült ki a szavaiból, hogy eredetileg egy (a plágiumbotrányba belebukott) Schmitt Pál szerű személyt keresett, olyat, akit a Fidesz hatósugarán túlmutató "plusz népszerűség" övez. Azt tartotta volna ideálisnak, hogy egy Göncz Árpád típusú emberközeli elnök a közvetlenségével "elvarázsolja" például a nyugdíjasokat. "Schmitt Pál egy nyugdíjas klubban államfőként is leült a zongorához, és a hatása leírhatatlan volt" - mesélte egy kormányzati szereplő az atv.hu-nak annak apropóján, hogy a Fidesz és a KDNP frakció 131 képviselője kedden aláírta, Áder Jánost jelölik köztársasági elnöknek, és az íveket már Kövér László házelnöknek is eljuttatták.

Arról már beszámoltunk a múlt évben, hogy mivel egy ponton megfagyott a viszony Áder János és Orbán Viktor között, év végén állítólag már nem is beszéltek egymással. Sőt, olyan hírek jutottak el hozzánk, hogy az államfő "csomagolásra", azaz a Sándor-palota elhagyására készült.

A miniszterelnök Balog Zoltán humán csúcsminisztert abszolút alkalmasnak találta az államfői posztra, hiszen a hozzá rendkívül közel álló, a belső bizalmi köréhez tartozó református lelkész korábban társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár is volt. Az viszont fejtörést okozott neki, hogy mivel a miniszter református, a katolikus püspöki kar "megvétózhatja", hogy az ország élén álló közjogi méltóságok egyaránt reformátusok legyenek. (Semjén Zsolt akkor megnyugtatott mindenkit, hogy a katolikus világ tiszteli a minisztert.)



Balog Zoltánt Kövér László ajánlotta Orbán Viktor figyelmébe - miután jelezte, ő maga nem szeretne államfő lenni, mert nem akart kiiratkozni a politikából.

Másrészt e forgatókönyv megvalósulása esetén a Fidesz elveszítette volna az operatív poszton álló választmányi elnökét. A miniszterelnök - mint megtudtuk - azért is tartotta volna jó köztársasági elnöknek Kövért, mert biztos volt benne, hogy lojális hozzá és az új alkotmány szellemében az ország szuverenitásának a sérthetetlensége a legfontosabb a számára. Kövér mellett a listáján szerepelt Semjén Zsolt KDNP-elnök is, a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, aki a szélesebb, "plusz" nemzeti egységet fémjelezte volna. Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő neve is elhangzott szűk körű beszélgetésen a részéről, forrásunk szerint azért is, mert az alaptörvény normaszöveg koncepciójának ő volt a megfogalmazója, "így meglett volna a szimbolikája". Azonban Orbán pótolhatatlannak ítélte a brüsszeli fronton. Így hármójuk neve sem kormányülésen, sem fideszes testületi üléseken nem hangzott el.

Forrásaink szerint annak ellenére, hogy a sajtóban megjelent akadémikusok - Pálinkás József, Vízi E. Szilveszter volt MTA-elnökök - neve is, a belső fideszes-kereszténydemokrata körben teljesen egyértelmű volt, hogy a miniszterelnök óvatos a "tudósemberekkel", félőnek tartotta ugyanis, hogy ők a megválasztásuk után már az európai magas szakmai közvéleménynek akarnak inkább megfelelni. Maróth Miklóst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját is az ilyen tekintélyes akadémikusokhoz sorolta - mondta forrásunk.



Orbán Viktor tudja, hogy Áder János ismételt megválasztása államfőnek nem hoz számára plusz politikai hasznot a '18-as választások előtt, de Ádert a Fidesz teljes vezetése tiszteli, és a saját konzervatív politikai közössége is respektálja.

Majtényi is beszél - A Fidesz ebből profitálni akar ?

A parlamenti matematika szerint legfeljebb két jelölt lehet hétfőn a parlamenti államfő-választáson, mivel Áder János 131 képviselő ajánlását megkapta. Majtényi László jelölésével valóban kettős jelölés lesz, akkor arra tesznek javaslatot, hogy mindkét jelölt beszélhessen az Országgyűlés előtt 15-15 percben - mondta Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető a sajtótájékoztatóján, aki a demokratikus ellenzék jelöltjéről egyenesen azt állította: Soros György jelöltje.

Az atv.hu-nak fideszesek nem cáfolták: ha Majtényi László kormányt támadó beszédet mond majd hétfőn, az államfőválasztás előtt a T.Házban, abból a Fidesz-KDNP profitálhat, hiszen szerintük akkor Majtényi azt bizonyítja, nem alkalmas államfőnek, mert nem a teljes nemzeti egységet képviseli.