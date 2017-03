ÍRTA Szobota

Zoltán

Jordán: Szó szerint befogtam Eperjes száját

A szombathelyi Weöres Sándor színház igazgatója az atv.hu munkatársától értesült Kerényi Imre méltató szavairól, és – mint mondta – nagyon meghatotta, mivel szemben Eperjes Károly megjegyzésével, Kerényi nem pártpolitikai szempontból, hanem értékalapon közelítette meg az elmúlt években nyújtott szakmai teljesítményét.

Mint megírtuk Kerényi Imre, Kossuth-és Jászai Mari-díjas rendező, miniszterelnöki megbízott, azt nyilatkozta az atv.hu-nak, hogy „Ha én szombathelyi önkormányzati képviselő lennék, biztos, hogy megszavaznám színházigazgatónak újra Jordán Tamást, (…) mert egy kreatív alkotó, fontos ember, izgalmas színházat csinál”.

A szombathelyi közgyűlés kormánypárti többsége ugyanis múlt héten eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, amelyen egyedül Jordán Tamás indult az általa alapított Weöres Sándor Színház igazgatói posztjáért. Annak ellenére döntöttek így, hogy a szombathelyi színház a társulat valamennyi tagjának aláírásával kiadott egy nyilatkozatot, amelyben kifejezték, hogy a színházigazgatóval szeretnék folytatni a munkát. A döntésről Eperjes Károly színész a Vasárnap Reggelnek azt mondta: szerinte bölcs döntést hoztak a városatyák.

Boldogság és keserűség

„Paradox módon két végletesnek mondható érzelem van bennem: az egyik a határtalan boldogság, a másik a keserűség, és előbbi felülírja az utóbbit – mondta az atv.hu-nak Jordán Tamás,

a szombathelyi Weöres Sándor Színház vezetője az igazgatói pályázat körül kialakult botrány kapcsán. Hozzátette: el sem tudta volna képzelni azt a sok szeretetet és támogatást, bátorítást, amely azóta is körülveszi, azonban több dolgot nem ért az eset körül.

Az első annak a szakmai bizottságnak a munkája, amelynek a város közgyűlése számára kellett volna véleményt mondania a pályázatokról. Mint mondta, elítéli Dér András pályázatának kiszivárogtatóját, és

sajnálja, hogy Dér visszalépett, ugyanakkor hiába kérte, nem segítettek megérteni, mire gondolt, amikor azt mondta, hogy mindezt a kialakult „botrányos helyzetre” tekintettel teszi.

A színigazgató szerint egy közszereplőnek el kell viselnie a támadásokat, ahogy ő is elviselte a „töménytelen mocskolódást”, amikor a Nemzeti Színházat vezette.

Megalázó mondatok

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész azt sem érti, hogy a szakmai bizottság miért foglalkozott nagy terjedelemben a kiszivárogtatás körülményeivel, és az annak kapcsán kirobbant botránnyal, amely egy közigazgatási jogi probléma, és egyáltalán nem tartozik a kompetenciájukhoz. Majd mindezek után, „groteszk módon” a képviselők megszavazták, hogy nem nyilvánítanak véleményt az ő érvényes pályázatáról, ami egyébként a testület alapvető feladata lett volna.

A város polgármestere ennek a szakmai állásfoglalásnak a hiányára hivatkozva javasolta később a közgyűlésnek, hogy vonják vissza az aktuális pályázatot és írjanak ki újat. Ha tehát voltak az eljárás folyamán „botrányos helyzetek”, akkor azok a szombathelyi közgyűlésben voltak, ahol – Jordán Tamás beszámolója szerint –

a kormánypárti képviselők részéről olyan mértékű inszinuáció érte, hogy ha akarná, bármikor sikerrel nyerhetne velük szemben személyiségi jogi pereket.

Ölelés, szájbefogás

A színigazgatónak úgy tűnik, mintha a városatyák nem gondolnának a közönségre. Tény ugyanis, hogy ha nem tartják be a színházi törvényben is rögzített, de a szakmában amúgy is kőbe vésett ütemtervet – miszerint tavasszal elkészül a műsorterv, szerződnek a színészekkel és elkezdik árusítani a bérleteket –, akkor nem lehet színvonalas idényt csinálni. „Ez a legnagyobb baja ennek az egész cécónak, hogy a jövő éved akkor sem tud jó lenni, ha egy remek igazgató kerül a színház élére” – mondja Jordán Tamás, aki szerint az egyetlen életszerű megoldás az lenne, ha az ő szerződését hosszabbítaná meg a közgyűlés.

Elvesztette volna az eszét?

Eperjes Károly mondataira reagálva a színigazgató azt mondta, hogy mintha „elvette volna az eszét a politika”, és már nem tud elbizonytalanodni cselekedetei helyességét illetően.

„Megöleltük egymást a szakmai ülés tanácstermének folyosóján, majd félrevonszolt és számon kért azokkal a hazugságokkal kapcsolatban, amiket rólam terjesztenek. Szóhoz sem tudtam jutni, ezért inkább befogtam a száját, és kértem, hogy hadd mondjak végre én is valamit, majd amikor a mondandóm végére értem, dúlva-fúlva elszáguldott”

– mesélte Jordán, aki úgy tapasztalja, hogy némelyeknél a gyűlölet már szenvedélybetegség, amit ha nem tudnak artikulálni, akkor elvonási tüneteik lesznek.

Kerényi vs. Eperjes

Jordán Tamás szerint Kerényi Imre abban különbözik Eperjes Károlytól, hogy bár „nagyon szélsőségesen politizál és nehéz vele egyetérteni”, mégis értékalapon közelítette meg a kérdést és nem pártpreferencia alapján. Mint mondja, a Nemzeti Színház igazgatójaként, de az elmúlt években Szombathelyen sem engedte meg soha, hogy a politikai meggyőződés bárhogy is befolyásolja a szakmai munkát. Éppen ezért örül Kerényi véleményének, amely nem csak meglepte, de meg is hatotta.