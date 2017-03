10 atv.hu-s cikk, ami összefoglalja a hetet

Ezek a témák érdekelték legjobban az atv.hu olvasóit, ha képbe akar kerülni a hét legfontosabb híreiről, olvassa el összefoglalónkat!

A baloldalon Botka a nyerő, de a nép nem kér az összefogásból

A teljes lakosság 32 százaléka sosem szavazna baloldali pártra, akik viszont igen, toronymagasan Botka Lászlóban látják a balliberális oldal miniszterelnök-jelöltjét – derült ki egy reprezentatív kutatásból, amely azt is kimutatta, hogy a demokratikus erők összefogásának gyakorlatilag elenyésző a támogatottsága.

2 millió magyarnak van lakbér vagy rezsitartozása

Magyarországon a lakosság 10 százaléka nem tudja rendesen fűteni a lakását pénzhiány miatt, és rengeteg ingatlanban nincs fürdőszoba vagy vécé, ellenben beázik a tető. Minden ötödik magyarnak van lakbér vagy rezsitartozása. Lakásszegénységi mutatókban jóval visegrádi országok szintje alatt vagyunk, az EU- tagországok közül Magyarországon a negyedik legrosszabb a lakáshelyzet.

Milliók kedvence volt, ma nyomorog a magyar színészlegenda

Megdöbbentő körülmények között él Szilágyi István, aki megannyi filmben és színpadi darabban játszott az elmúlt 50 évben. A színészt otthonában keresték fel az AcNews riporterei, ám tragikus látvány fogadta őket. Szilágyi István elárulta, hogy nyugdíjából nem tud megélni, de bármennyire is szeretne, súlyos betegsége miatt sajnos nem tud dolgozni.



Jobbikos szexbotrány: megszólalt a „koronatanú”

Beperelte Dömötör Csabát a Jobbik amiatt, hogy az államtitkár egy fiatalkorúval folytatott viszonnyal vádolta meg a párt egyik képviselőjét a parlamentben. Az ötgyermekes Kulcsár Gergely tagadja a kapcsolatot, a Miniszterelnöki Kabinetiroda azonban biztos a dolgában. Utolértük a per egyik tanúját, a Jobbik korábbi ügyvédjét, aki már 2012-ben figyelmeztette Vona Gábort, hogy ebből még baj lehet.



A jóságos doktor bácsit és a gonosz államtitkárt el kell felejteni

Attól, hogy nem lesz olimpia, nem jut több forrás az egészségügyre – mondta az atv.hu-nak adott interjúban Ónodi-Szűcs Zoltán. Az egészségügyi államtitkár „betegpárti”, és szerinte meg kell szabadulni attól a képzettől, hogy van a rosszindulatú államtitkár és van a rendkívül jó szakma. „Sándor Mária azt kérte tőlem, hogy segítsek. De nem jött be hozzám” – mondta a Fekete ruhás nővér esetéről.

Elszabadultak az indulatok Franciaországban

Szinte lehetetlen megjósolni a francia elnökválasztás kimenetelét, miután hetek alatt teljesen felborultak az erőviszonyok. Korrupciós botrányok, utcai zavargások és kőkemény nyilatkozatok. Két hónap van a választásokig.A franciaországi elnökválasztás első fordulóját április 23-án tartják. Ahogyan közeledik a nagy nap, úgy válik egyre durvábbá a jelöltek és támogatói bázisok közötti ádáz küzdelem.



Bicskei pedofilbotrány: Kilenc kiskorút azonosítottak a nyomozók

Hosszú évekre rács mögé kerülhet a helyiek által csak „János bácsiként” emlegetett volt gyermekotthon-igazgató, aki a gyanú szerint két olyan gyermekkel is szexuális kapcsolatot létesített, aki még a 12. életévüket sem töltötték be. Február 20-án további két hónappal meghosszabbították a bicskei gyermekotthon volt igazgatójának előzetes letartóztatását – tudta meg az atv.hu.

Etnikai viszony: Kozmetikázták Orbán beszédét

Rendreutasították munkatársunkat, amikor a miniszterelnök egy félreérthető kijelentéséről kérdezett a Kormányinfón. Pedig videó bizonyítja, hogy Orbán bonyolult etnikai viszonyokról beszélt az alapjövedelem hazai bevezetése kapcsán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda később elismerte a hibát.



„Már érezzük az égett zsírszagot”

Egy ország élete változhat meg, ugyanis 30 év kihagyás után ismét otthoni testmozgásra hívja a nézőket egy hiánypótló kezdeményezés.

Havas Henrik adásban kért bocsánatot meggondolatlan szavaiért

Sőt, engesztelési szándékkal be is krémezte a megbántott hölgy kezét. Négy hölgy társaságában ült asztalhoz Havas Henrik az ATV egyik legnépszerűbb műsorában. A Havas a pályán azonban nem csak emiatt volt rendhagyó, hanem azért is, mert Havas bocsánatkéréssel kezdte: mint mondta, nagyon megbánta, hogy egy korábbi adásban megbántotta Váradi Júliát. Megígérte, hogy többé ilyen nem fordul elő, majd váratlanul elővett egy kézkrémet, és szeretete jeléül bekente Váradi kezét. Juli ennek ellenére elmondta, a mai az utolsó esélye Havasnak: ha tiszteletlen lesz, adás közben kisétál a stúdióból.

