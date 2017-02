Visszavonták az olimpiai pályázatot: "A Momentum most viszont lépéskényszerbe is került"

Onnantól kezdve kalkulálható volt az olimpiai visszalépés, hogy a Momentum Mozgalom 266 ezer aláírást gyűjtött, egy elbukott referendum nagy támadási felületet engedett volna a Fidesszel szemben – ezt Ceglédi Zoltán mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

A politikai elemző szerint nehéz lett volna védeni a romló szociális helyzet és a romló tömegközlekedés mellett, hogy költsük a pénzt inkább olimpiára. A szakember elmondta: a Fidesz kommunikációja nem világminőségű, sok pénzt költenek rá, és gyenge ellenfelei vannak, de ezen felül egyáltalán nem jó vagy innovatív. Hozzátette: 15 milliárd forintot költöttek a menekültellenes népszavazásra, mégsem sikerült érvényes referendumot rendezni. A Fidesz nem jó kommunikátor, csak sok pénzük van arra, hogy az üzeneteikkel mindent elárasszanak – magyarázta.

Ceglédi Zoltán kijelentette: Orbán Viktor szava a törvény, minél elhasználtabb a miniszterelnök, annál több mindent ejt el, ezért vannak kommunikációs zavarok, erre Kósa Lajos a legjobb példa. A politikai elemző hangsúlyozta: a Momentum Mozgalom most be tud húzni egy komoly sikert, most viszont lépéskényszerbe is kerültek, hiszen bejelentették, hogy párttá alakulnak, most már el kell kezdeniük beszélni arról, hogy mégis mit akarnak kezdeni az országgal 2018 után.

