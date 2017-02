ÍRTA Szobota

Zoltán

Momentum: III/III-asokat a kormány közelében kell keresni

Stratégiát váltott a Fidesz, és immár nem Budapest belügyének tartja az olimpiát, hanem egyenesen olyan nemzeti ügynek, amely megérdemel egy országos népszavazást. A Momentum beleáll a történetbe és egyetért a kormánnyal, hogy az olimpia nemzeti ügy.

Portálunk kérdésére Orbán Viktor hétfőn megerősítette: a kormány szerdán tárgyalja az olimpia ügyét. Korábban úgy értesültünk, hogy a visegrádi zárt frakcióülésen még az volt a mondás, hogy az „olimpia nem a Fidesz és nem a kormány ügye, hanem a fővárosé”, ám ezt a miniszterelnök most tagadta. Azt mondta: „az olimpia nemzeti ügy, a nemzetben a kormány is benne van, a főváros is benne van.”

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Bánki Erik ugyanezt kiterjesztő értelmezésben már így fogalmazta meg:

ha népszavazást kell majd kiírni az olimpiáról, akkor annak a népszavazásnak országosnak kell lennie, mert a nemzeti költségvetésből költenénk a beruházásokra, az pedig mindenkire tartozik.

A parlament gazdasági bizottságának elnöke szerint nem lehet szétválasztani a kormányt és a Budapestet ebben az ügyben, mert a kiadásokról a kormány dönt.

A bizottsági elnök szavaira reagálva a Momentum azt közölte az atv.hu-val, hogy nem ijednek meg egy országos népszavazástól, és mivel ők is nemzeti ügynek tartják az olimpiát, ezért

„legyen országos vagy helyi népszavazás, a Momentum részt vesz benne”.



Ügynökök a kormány közelében

Bánki Erik azt a feltételezést fogalmazta meg az Egyenes Beszédben, hogy az aláírásgyűjtés mögött „külföldi érdekek húzódnak meg”, és – mint fogalmazott – nem lenne meglepve, ha kiderülne, hogy a „Los Angeles érdekeit támogató adott pénzt az aláírásgyűjtésre”. A Momentumnak erre csak annyit mondott: