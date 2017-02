ÍRTA Csuhaj

Ildikó

Olimpia: Orbán főpolgármesterséget ajánlott Tarlósnak cserébe

Főpolgármesterséget ajánlott Orbán Viktor Tarlós Istvánnak cserébe, ha együttműködik, és "ha szükségessé válik", javaslatot tesz az olimpiai pályázat visszavonására - tudta meg az atv.hu megbízható forrásból. A miniszterelnök valójában már Rió óta tudja, nincs sok esély Budapest győzelmére. A főpolgármester csak saját meggyőződésből cselekszik.

Főpolgármesterséget, illetve 2019-es jelölést ajánlott Orbán Viktor Tarlós Istvánnak cserébe, ha a főpolgármester együttműködik a kormánnyal, és "ha szükségessé válik", javaslatot tesz az olimpiai pályázat visszavonására

- tudta meg az atv.hu. Munkatársunknak mind kormányzati források, mind a Városháza környékéről megerősítették, hogy a Momentum aláírásgyűjtésének a bejelentése óta folynak a háttérben az egyeztetések, a miniszterelnök és a főpolgármester pedig az utóbbi időben "barátok lettek", heti rendszerességgel beszélnek egymással.

Annak ellenére vált intenzívvé a kommunikáció közöttük, hogy egy évvel ezelőtt - amikor Tarlós István Szentpéterváron tudta meg, hogy az agglomerációs pénzeket módosító javaslat elfogadásával szövetségese, a Fidesz, megfogalmazása szerint "hátbaszúrta" - kapcsolatuk hőfoka fagypontra zuhant. Akkori négyszemközti egyeztetésükön mondta azt Orbán Viktor a fővárosnak plusz milliárdokért lobbizó főpolgármesternek, hogy számára Budapest "irodalmi kérdés", Tarlós István pedig az Indexnek azt nyilatkozta, hogy "emberileg csalódott" szövetségesében.

A Népszabadság akkor úgy értesült, hogy a kormányfő egyértelművé tette Tarlós István számára azt is, hogy a mostani az utolsó ciklusa, a Fidesz-KDNP nem jelöli újra 2019-ben. És persze hagyta, hogy például Lázár János a kormányinfó sajtótájékoztatókon fullánkos megjegyzéseket tegyen Budapest első számú vezetőjére.

Rió óta tudja

Kormányközeli forrásaink szerint Orbán Viktor már Rió óta tudja, hogy Budapestnek nincs igazi esélye a 2024-es nyári játékok megrendezésének az elnyerésére. Holott Rióban még nem is budapesti olimpiáról, össznemzeti ügyről, hanem egyenesen közép-európai régiós olimpia lehetőségéről beszélt. És noha a miniszterelnöknek első kormányzati ciklusától nagy álma volt az olimpiai kandidálás (emlékezetes képsor, ahogyan Orbán Viktor odateszi a szignóját az olimpiai molinóra, a Fidesz '90-es kampánydala, a Listen to your heart felcsendülésének pillanatában), Rió óta egyáltalán nem beszélt róla.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság környezetéből ugyanis "leszivárogtak hozzá bizonyos vélemények" - azóta a kormány sem nagyon beszél olimpiáról, vagy ha igen, például a kormányinfón Lázár János, akkor inkább pesszimista forgatókönyvet vázolt. Legutóbb Budapest, Párizs, illetve Los Angeles versenyét David és Góliát küzdelmeként írta le. Viszont a miniszter következetesen ismételte a Momentumos aláírásgyűjtés kapcsán: ha összegyűlnek a referendumhoz szükséges aláírások, "döntsön nép". Sőt, később azt is, hogy ő is elmenne szavazni egy ilyen olimpiai népszavazáson.

Időközben egy felmérés is azt mutatta, Európában reális esélyei Párizsnak vannak: a 2016-os futball-Eb alatt is megmutatta, hogy képes úgy gondoskodni a biztonságról, hogy közben a rendezvény az ünneplésről és a közösségről szól. Az ötvennél is több várost tartalmazó listán Párizsnak akadnak szurkolói Ázsiából és Dél-Amerikából is, de például Abidjan, Bejrút, Bamako, Brüsszel, Fokváros, Kiotó, Koppenhága, Lisszabon, Lima, Madrid, Quito, Rabat, Riga, Rotterdam, Tunisz, sőt Varsó is Párizst támogatta.

Vasárnapi boltzár 2.0

Az Atv.hu-hoz szerdán jutott el az a hír, hogy a kormány szerint a vasárnapi boltzár mintájára vissza kell vonni az olimpiai kandidálást, és el kell kerülni az olimpiai népszavazást: azt, hogy a balliberális ellenzék összezárjon az olimpiaellenesség jegyében és a feltörekvő Momentumos élcsapattal végigkampányolja a nyarat a kormány ellen.

Csütörtök délután megkérdeztük erről Kovács Zoltán kormányszóvivőt, aki munkatársunk kérdéseit azzal hárította, hogy a kormány álláspontja az: "döntsön a nép", ezzel most nincs dolga a kormánynak.

Tarlós István pénteken - még az előtt, hogy a Momentum Mozgalom bejelentette volna, hogy összegyűlt a 266 ezer aláírás - a szokásos pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette:

"ha valóban lesz népszavazás, vagy elegendő aláírás gyűlik össze ahhoz, hogy népszavazást szeretnének, akkor én személy szerint komolyan fontolóra veszem, hogy vissza kellene vonnunk a pályázatot".

"Nem csak úgy leszólnak"

Tarlós István soha nem cselekszik saját meggyőződése ellenére. Még akkor sem tenne ilyet, ha maga a miniszterelnök kérné.

"És ugye nem gondolja, hogy a Városházára Orbán Viktorék csak úgy leszólnak, mint egy portára, egy telefonnal?"

- kérdezett vissza egy magas rangú forrásunk a Városházáról, amikor a pályázat visszavonásáról kérdeztük.

A főpolgármester viszont, úgy tűnik elfogadta Budapesten a status quo-t, tudatában van annak, hogy őt közvetlenül választották meg a budapestiek, az olimpiával kapcsolatosan pedig szkeptikus véleményt is mondott. Az persze, nyilván nem véletlen, hogy a fővárosi fideszes polgármesterek a kormány lapjában, a Magyar Időkben nyilvánosan is kinyilatkoztatták (a ciklus félidejében némiképp meglepő sietséggel), hogy Tarlós István főpolgármesterségét támogatják.

Arra pedig, hogy a kormánykommunikációs panel - "az olimpia Budapest ügye, az olimpiát városok rendezik, nem a kormány, nem a parlament" - csak felszínes retorika a kormány részéről, maga Orbán Viktor cáfolt rá azzal, hogy péntek délután kétórás megbeszélést folytatott Tarlós Istvánnal az olimpia ügyéről. Egy közleményben nyilvánosságra is hozták ezt, sőt azt is, hogy szerdán nemcsak a Fővárosi Közgyűlés foglal állást a felkavart ügyben, de a kormány is. És utána ismét lesz Orbán-Tarlós csúcs.

Péntek este Tarlós István az Orbán Viktorral folytatott 2 órás megbeszélése után a köztévében cáfolta, hogy a miniszterelnök Budapestre akarja hagyni az olimpia kérdését, vagy hogy visszavonulásra szólította volna fel a fideszeseket az olimpia ügyében, hogy a főváros "csináljon, amit akar".

A főpolgármester azt állította, hogy a miniszterelnök biztosította őt arról: "nem mondott, sőt nem is gondolt ilyet". Valóban, az olimpia ügyében Tarlós István nem azt csinál, amit akar, hanem azt, amiben Orbán Viktorral már megegyeztek.

Természetesen van még egy nagyon erős szála a kormány és Tarlós István együttműködésének, a 4-es metró ügye, az OLAF-jelentés: a '18-as kampányban közösen kell bebizonyítaniuk, sokáig kell még arról szólnia mindennek, hogy nem a Fidesz a legkorruptabb párt. És a főpolgármester ehhez alkalmas partner, hiszen Tarlós Istvánhoz semmilyen korrupciós ügy nem tapadt, politikai ellenfelei sem mondtak ilyet, sőt, inkább olyan híreket lehetett hallani korábban, hogy ő próbálja távol tartani a fővárosi százmilliárdos üzleteléstől a "nagy halakat".

Havasi Bertalan: "Nincs új információ"

Nem erősítette meg Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófönöke az Atv.hu kérdésére, hogy Orbán Viktor változatlanul össznemzeti ügynek tekinti-e az olimpia megrendezését. A sajtófőnöktől azt kérdeztük: a miniszterelnök szerint nemzeti ügy, vagy Budapest ügye az olimpiai pályázat. Arra is szerettünk volna választ, hogy Orbán Viktor megadta-e Tarlós Istvánnak a "felhatalmazást", hogy döntsön saját hatáskörben az olimpiai pályázatról, vagy a kormánynak is lesz saját döntése az olimpia ügyében. A sajtófőnök visszautalt a péntek esti Orbán-Tarlós találkozó után kiadott közleményre: ahhoz képest "nincs újabb információ".