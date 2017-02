ÍRTA Csuhaj

Ildikó

2018: Pelczné nem jön haza, de EP-képviselő sem lesz?

Egyre több kormánypárti forrásból hallani, hogy Orbán Viktor már beszélt Pelczné Gáll Ildikóval a politikai jövőjéről, és az is felvetődött, hogy a politikus nem lesz európai parlamenti képviselő. De koránstsem biztos, hogy a Fidesz alelnöke a 2018-as választásokon egyéni vagy listás képviselő-jelölt lenne, vagy Fidesz-győzelem esetén itthon kormányzati poszton folytatná – tudta meg az atv.hu.

Orbán Viktor már a 2018-as választási „mátrixban” gondolkodik, a fideszes politikusok számára keresi a legideálisabb feladatot és az ahhoz rendelt posztot; a 2018-as választási lista, már ami a 106 egyéni képviselői mandátumot illeti is, nagyrészt végleges – erről már korábban beszámoltunk. Az egyik legmeglepőbb hír, amit munkatársunk hallott az elmúlt napokban, Pelczné Gáll Ildikóval kapcsolatos: megbízható forrásaink szerint a miniszterelnök környezetében „erős ötlet” szintjén már felvetődött, hogy Pelczné Gáll Ildikó nem marad európai parlamenti képviselő, mert olyan tisztséget tölt majd be, ami a mostani mandátumával összeférhetetlen.

A hír pikantériája, hogy brüsszeli források nem tudnak ilyen szándékról, itthon viszont vannak, akik tudnak az elképzelésről.

Ők azt mondták munkatársunknak, hogy noha Pelczné Gáll Ildikó a Fidesz alelnöke, nem azért váltana, vagyis távozna az európai parlamenti posztról, mert Orbán Viktor azt szeretné, hogy egyéni vagy listás képviselő-jelölt legyen a 2018-as választásokon. A mostani tervek szerint nem hazai terepen folytatná a politizálást, forrásaink úgy tudják, hogy olyan külföldi tisztség kapcsán került szóba a neve, ami az európai parlamenti képviselőséggel összeférhetetlen. Munkatársunk kérdését, hogy esetleg a diplomácia területén folytatná és valamelyik nagyköveti állomáshelyre delegálnák, forrásaink hárították, azzal, hogy tudomásuk szerint nincs ilyen forgatókönyv.

Volt, aki az OECD-t, illetve az EBRD-t hozta fel, mint esetleges új posztot, azonban az ilyen pozíciók betöltői gyakorlatilag kiirakoznak a belpolitikából, a main streamből.

Pelczné Gáll Ildikó 2010-ben lett a Fidesz európai parlamenti képviselője, a hazatérő Schmitt Pál helyett (aki előbb házelnök lett, majd államfővé választották). A közgazdász-mérnök politikus már akkor is a Fidesz alelnöke volt. 2014-ben már mint a Fidesz EP-listavezetője lett brüsszeli képviselő, és az EP alelnöke is. Antonio Tajani parlamenti elnökké választása után Pelczné Gáll Ildikó ismét az EP alelnöke lett, ezért csodálkozott több fideszes és kormányzati forrásunk is a hír hallatán.

A politikust kerestük, hogy megkérdezzük a szándékairól, de nem tudtuk elérni.