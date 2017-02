Párttá alakul a Momentum Mozgalom

Orosz Anna, a mozgalom vezetőségi tagja az ATV Start című műsorában jelentette be, hogy az olimpiaellenes aláírásgyűjtés után elindítják a párttá alakulás jogi folyamatát.

A szerveződésnek határozott szándéka, hogy az olimpia aláírásgyűjtés után elindítsák a jogi folyamatát a párttá alakulásnak - ezt a Momentum Mozgalom vezetőségi tagja jelentette be az ATV Start című műsorában. Orosz Anna szerint azért is döntöttek így, mert ők maguk is azt érzik, hogy jelenleg egyetlen pártra sem tudnának szavazni, ezért kezdik saját útjukat járni.

„A mi saját utunk egy olyan párt, egy olyan mozgalom, amelyben véget vetünk ennek a jobb és baloldali csatorozásnak, amelyben folyamatosan méricskéljük, hogy ki mennyire magyar vagy éppen ki mennyire hazaáruló,



ahol ügyekért össze tudunk fogni, úgy, mint ebben az olimpiai akcióban” – mondta a műsorban Orosz Anna.

A Momentum Mozgalom nevéhez kötődik a budapesti olimpia rendezéséről szóló népszavazási kezdeményezés, amit még 2016. december 2-án nyújtott be a mozgalom Fővárosi Választási Irodához, az ívet december 7-én hitelesítették is. A népszavazás kiírásához 138 ezer szükséges, jelenleg több mint 100 ezer budapesti írta alá a kérdőívet. Az ívek leadási határideje február 16.

atv.hu