ÍRTA Semsei

László

Nem játszott az utasok életével, kirúgták a buszvezetőt

László nem akarta rakományrögzítővel bekötött ajtóval szállítani az utasait. Ahelyett, hogy megjavították volna a buszt, kirúgták. A vállalkozó tagad, a busz azóta máshoz került.

Szabó Lászlónak az volt a munkája, hogy munkásokat szállított a Hajdúsági Iparművekbe. Naponta nagyjából 260 kilométert tett meg, és körülbelül 150 ember szállított, egészen január 19-éig, amikor kirúgták. A történet előzménye, hogy novemberben elromlott az általa vezetett 51 személyes Bova-típúsú busznak a hátsó ajtaja. Konkrétan csak félig záródott be. László ezt jelezte is a főnökének – ő az iparművek buszos fővállalkozója –, aki



arra kérte, hogy kösse be az ajtót spaniferrel (rakományrögzítő kötél). „Azt hittem, hogy viccelődik. De nem volt vicc” – mesélte a sofőr.

Elégedetlen sofőrből elégedetlen utas

A 19 éve buszvezetőként dolgozó Lászlót zavarta a sufnituning, ezért többször szólt a felettesének, hogy meg kellene javítani a kinyíló ajtót. „Pár nap múlva hozott egy másik spanifert bontatlan csomagolásban. Azt mondta, hogy >>ez erős, ezzel kösd be<<. Ki sem bontottam” – emlékezett vissza, majd szólt a vállalkozónak, hogy ő ehhez többet nem akarja a nevét adni. Közben az utóbbi hetekben – vélhetően a veronai buszbaleset hatására – több munkás is hangot adott az elégedetlenségének. Aztán január 18-án már – ahogy László fogalmazott –



az egyik irodista hölgy is szólt a cégvezetőnek, hogy meg kellene szereltetni az ajtót, amire az volt a válasz, hogy másnap kirúgták az elégedetlen sofőrt.

„Kivittem a gyárba a járatot, és ahogy megálltam, feljött a buszra, hogy én miért csinálom ezt vele, miért járatom őt le, és amíg ő adja a fizetésemet, addig kussoljak” – mesélte. Elmondása szerint ezt követően a főnöke utasította, hogy pakoljon ki a járműből, ki van rúgva. Hazafele már ő is ott ült az utasok között. László úgy tudja, hogy a vállalkozó az elbocsátása után közvetlenül kiadta a buszt egy debreceni vállalkozónak.

A vállalkozó cáfol

Kerestük az ügyben László korábbi főnökét. E-mailben kérdeztük, hogy valóban azért bocsátotta-e el a sofőrt, mert az többször szóvá tette a spaniferrel zárva tartott buszajtót, vagy vannak a háttérben egyéb okok is. Kérdeztük azt is, hogy azóta megjavították-e a buszajtót. A férfi a válaszlevélben elküldte a telefonszámát, amin felhívtuk, ő azonban közölte, hogy nem kíván nyilatkozni, ugyanakkor a buszvezető minden szava rágalom. Annyit még hozzátett, hogy nem ő rúgta ki Lászlót, hanem a sofőr maga mondott fel.

A buszos vállalkozó állítása már csak azért is érdekes, mert a sofőr azt mondja: azért fordult a sajtóhoz, mert vissza szeretné kapni a munkáját, és addig nem nyugszik, amíg újra nem vezethet. Úgy tudjuk, az iparműveknél aláírásgyűjtés is indult annak érdekében, hogy László visszakerüljön a pozíciójába, amire lehet is némi esély, a munkások buszoztatását ugyanis a sofőr távozása után nem sokkal átvette egy másik cég.