MSZP: Egy picit megzavarhatja az emberek fejét a Momentum

Párttá alakul és elindul a 2018-as választásokon az olimpiáról szóló népszavazást kezdeményező Momentum Mozgalom – ezt szerdán az ATV Start című műsorában jelentette be a mozgalom képviselője.

Az oktatás, az egészségügy, a lakhatás és a szociálpolitika területén is rendszerszintű változásra van szükség, ezt pedig civil szervezetként, egyes ügyek mentén nem leszünk képesek elérni – ezt Soproni Tamás, a Momentum alelnöke mondta mintegy a párttá alakulás indoklásaként az ATV A nap híre című műsorában. Ami az új párt elképzeléseit illeti, Soproni elmondta, olyan országot szeretnének, ahol a civil szervezetek, amelyek egyébként az egyes ügyekben komoly sikereket is elérhetnek, jobban be tudják csatornázni saját szakpolitikai anyagaikat a kormány munkájába.

A Momentum elsősorban azokat az embereket szólítaná meg, akiknek elegük van abból, hogy a politika ma nem áll másból, mint a jobb és baloldal folyamatos csörtéjéből – fogalmazott az alelnök. Szerinte ezen igenis felül lehet emelkedni, például nem fogják megengedni, hogy „belekényszerítsenek minket abba a rendszerbe, amiben ők kényelmesen úszkálnak”, mondta Soproni, aki szerint

a Momentum egy olyan politikai szervezet, amely egyesíti magában azokat az értékeket, amik a jobb- és baloldalon hiányoznak.

Míg a jobboldalon a valódi szolidaritást hiányoljuk, addig a baloldalon a „2004-es ősbűn” (a kettős állampolgárságról szóló népszavazás – a szerk.) óta tudjuk, hogy elveszett az az egészséges nemzetkép, ami viszont a Momentumban megvan – vélekedett az alelnök, aki szerint márpedig ez az egészséges nemzetkép kell hogy képezze egy sikeres ország alapját. A szolidaritás és az egészséges nemzetkép mellett Soproni a teljesítményelvűséget nevezte meg a Momentum egyik legfontosabb alapértékének, ez pedig szerinte nem csak gazdasági teljesítményt jelent, hiszen ugyanolyan, a társadalom javát szolgáló teljesítmény az is, ha valaki például egyedülálló apaként neveli a gyermekét.

A Momentum a cselekvés közössége lesz: létre kívánjuk hozni a „cselekvés kis köreit”, amelyekben a politika nem csupán a közéletről való beszédet jelenti, hanem a mindennapi aktív részvételt is a közösség életében – magyarázta az alelnök. Soproni Tamás szerint ezek a kis körök a helyi közösségek életét jobbá tehetik, és ezáltal a Momentum nevét is öregbíthetik. Elmondta továbbá, hogy miután az olimpiáról szóló népszavazás ügye nemzeti ügy, minden politikai párttól azt kérték, segítsenek az aláírásgyűjtésben.

Némileg másképp emlékszik erre az MSZP-s Nyakó István, aki a műsorban azt mondta, nem kaptak felkérést a mozgalomtól azzal kapcsolatban, hogy kezdjék el gyűjteni az aláírásokat. Sőt – tette hozzá -, a mozgalom elnöke még azt is megjegyezte, kifejezetten örül annak, hogy nem MSZP-logós aláírásgyűjtő pultok vannak az övéik mellett. Nyakó szerint mindenesetre érdekes, hogy miközben a Momentum elfogadja a pártok segítségét, azt hangoztatja, hogy nem szeretné, ha pártok telepednének rá az aláírásgyűjtésre.

Nyakó szerint szerencsésebb lett volna, ha a Momentum a párttá alakulás kérdését az aláírásgyűjtés utánra időzíti, mert így

„az emberek fejét is megzavarhatja egy picit, hogy egy mozgalomnak írtak alá, de egyébként egy pártot támogattak”.

Az MSZP kommunikációs igazgatója szerint a Momentum párttá alakulásával felmerül a kérdés, hogy egy új párt vajon a demokratikus oldal szavazóbázisát fogja tovább osztani, vagy képes lesz elérni azokat a bizonytalan szavazókat, akiket Botka László személyén keresztül egyébként az MSZP is szeretne megszólítani. Nyakó szerint ha 2018-ban nem lesz kormányváltás, akkor egy nagyon nehéz időszak elé nézünk, ezért inkább az erő összpontosítása lenne a lényeg. Nyakó némi szarkazmussal úgy fogalmazott, lehet pártja a nyugdíjasoknak és a határon túl dolgozóknak is, de egy irányba kellene mutatnia annak a sok törekvésnek, amely ezzel a rendszerrel szemben határozza meg magát.

Ahhoz, hogy új pártként a Momentum sikeres lehessen, mindenek előtt nem szabad belesétálnia abba a csapdába, hogy bal, vagy jobboldali pártként határozza meg magát – erről már Varga Áron politológus beszélt az adásban. Varga az LMP-t hozta fel pozitív példaként, amely egyértelműen egy markáns baloldali ideológiát képvisel, de soha nem nevezte magát baloldalinak. Varga szerint a Momentum első lépésben az Együttől, a Párbeszédtől és az LMP-től vihet el nagyvárosi, liberális, politika iránt érdeklődő értelmiségi szavazókat, ezután az MSZP-nek és a DK-nak lehet oka aggodalomra. De aggódhat a Fidesz és méginkább a Jobbik is, amely a Momentumhoz hasonlóan generációs párt, és amellyel szemben ugyanakkor a Momentum azt tudja mutatni a fiataloknak, hogy ők nem szélsőségesek és soha nem is voltak azok – magyarázta az elemző.

Varga szerint a Momentum jövője szempontjából fontos kérdés, hogy képes lesz-e a baloldali pártokénál erősebb kampányt folytatni olimpia-ügyben, illetve ha netán nem járna sikerrel az aláírásgyűjtés, akkor elő tud-e állni egy újabb nagyon erős üggyel úgy, hogy eközben nem ég rájuk az aláírásgyűjtés kudarca. Varga Áron szerint mindenesetre a Momentum szempontjából mindenképp pozitív, hogy a többi ellenzéki párttal ellentétben nem pártszövetségekről beszélnek, hanem arról, hogy mit gondolnak a világról. A közvélemény számára az új, politikai múlttal nem rendelkező értelmiségi arcok is szimpatikusak lehetnek, és ugyancsak profitálhat az új párt abból, ha ezek a bizonyos „cselekvés kis körei” valóban képesek lesznek aktivizálni a közösségeket – vélekedett a politológus.







atv.hu / J.I.