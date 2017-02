ÍRTA Csuhaj

Ildikó

Orbán dicséri a színfalak mögött Merkel ellenfelét, Schulzot

Orbán Viktor nyilvánosan „nihilistázza”, a színfalak mögött viszont dicséri Angela Merkel első számú ellenfelét, Martin Schulzot. A szociáldemokrata kancellárjelölt viszont minden lehetséges fórumon támadja Orbánt Brüsszel-ellenessége miatt.

Orbán Viktor nyilvánosan évek óta ostorozza Martin Schulzot, legutóbbi kötcsei beszédében nihilistának nevezte: azon EU-vezetők közé sorolta, akik noha kisebbségben vannak, gyengék, mégis elfoglalták a brüsszeli elitet. A háta mögött viszont a miniszterelnök dicséri Schulzot, az európai parlament volt elnökét – mondták az atv.hu-nak brüsszeli források.

A magyar miniszterelnök az Angela Merkel első számú kihívójául előlépett szociáldemokrata kancellár-jelöltet már azzal is megvádolta egyik korábbi parlamenti beszédében, hogy egyeztetett a magyar baloldali városvezetőkkel, hogy hová telepítsenek be migránsokat. A legutóbbi pozsonyi uniós csúcson Martin Schulz emiatt külön megbeszélést kezdeményezett Orbán Viktorral, és számon kérte nyilatkozatait, mondván, nem ócsárolhatja az uniós vezetőket, és több szolidaritást, együttműködést vár el a magyar kormányától. Orbán Viktor viszont több tiszteletet kért. Az akkori konfliktusos légkörben Schultz még elhatárolódott Asselborn luxemburgi külügyminisztertől, aki Magyarország kizárását is felvetette az „együtt nem működés” szankciójaként. Viszont január végén már felvetette az uniós transzferek esetleges megvonását Magyarországtól, amikor arról beszélt:

„az uniós szolidaritás nem egyirányú utca. Ha a szolidaritást egyes országoknál úgy értelmezik: az agráralapok és a struktúratámogatási eszközöknél „Igen, kérem”, az emberekkel való szolidaritásnál „Nem, köszönöm”, akkor egy jövendőbeli szövetségi kormánynak a szolidaritás kérdését a menekültpolitikában össze kell kötnie a következő EU-pénzügyi tervezéssel”.

Azt pedig Schulz a német érdekek nyílt megsértésének nevezte, hogy az európai szolidaritás megbontásának leghangosabb képviselője, Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki elutasít minden szolidaritást Németországgal a menekültpolitikában –, a CSU-t körüludvarolja és megtapsolja. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter közleményben utasította vissza, mondván,

Martin Schulz a múlt embere, azt a politikát képviseli, mely a jelen problémáit okozta. Szerinte kizárólag a német belpolitikai haszonszerzést tartja szem elött, de "Martin Schulz téved, a magyar kormány rendkívül szolidáris Németországgal szemben.

Magyarországon keresztül ugyanis nem jut illegális bevándorló Németországba".

A háttérben tiszteli

Brüsszeli fideszes források azonban felidézték az atv.hu-nak, hogy Orbán Viktor Martin Schulzot európai parlamenti elnökként úgy tartotta számon, mint az egyetlen az uniós intézményi vezetőt, „aki érti a politikát, aki politikus”, és „megcsinálta magát”. Orbán Viktor szemében nagy erény, ha valaki „selfmade man”, és az érettségivel sem rendelkező Schulzot is ezek közé sorolja.

A színfalak mögött kiegyensúlyozott volt a nexusa az európai parlament volt elnökével, értékelte, hogy Martin Schulz „korrekt és együttműködő” volt vele, amikor a kormányát ért támadásokra, jelentésekre reagálni szeretett volna az európai parlamenti üléseken.

Az Európai Néppárttal (EPP) való egyeztetés után a magyar fideszes európai parlamenti képviselők is támogatták volna azt az egyezséget az európai szociáldemokratákkal, hogy egy újabb ciklusra maradhasson Schulz az Európai Parlament vezetője, ha szeretne. Azóta tudjuk, hogy Schulz beszállt a német választási küzdelembe és a kancellárjelöltséget választotta.





Legutóbb Brüsszelben a Konrad Adenauer Alapítvány és az Antall József Tudásközpont által szervezett Európa esten Orbán Viktor azt mondta a beszédében Schulzról, hogy szinte semmiben nem értenek egyet, már ami a nemzetet, a vallást és a piac fogalmát illeti. Ugyanakkor információink szerint immár nem a nyilvánosságnak szánva azt is megjegyezte:

Martin Schulznak legalább van Európa víziója, és ez akkor is figyelemre méltó, ha ő személy szerint gyakorlatilag tényleg semmiben sem ért egyet vele. Ezen túlmenően is mondta Merkel szociáldemokrata kihívójáról, hogy „tiszteli mert nagy harcos”.

Mindenesetre a fideszesek arra számítanak, hogy a kancellárjelölti versenyben Schulz Orbán-támadása felerősödik, a különutas Orbán Viktor melletti kiállással revolverezi majd Merkelt. S noha az a meghatározó kormányzati vélemény, hogy gondba kerülne a magyar kormány és a magyar gazdaság is, ha Angela Merkel megbukna, és egy vörös-zöld koalíció kerülne hatalomra, most lapunknak egy befolyásos brüsszeli forrás azt mondta:

kancellárként Schulz egyértelműen politikai ellenfele lenne Orbán Viktornak, de a német-magyar gazdasági mutatók szinte bizonyosan nem romlanának.

Megváltozott a nemzetközi politikai klíma Trump megválasztásával, és ennek az EU-ra is kihatása lesz. Ezért is engedik szabadjára a jobboldali véleményformálók magukat Merkel gyalázásában a migránsok befogadása miatt. Forrásaink az Index által közölt felmérésre is emlékeztetnek: a magyarok jobban szeretik Putyint, mint Merkelt a Závecz Research telefonos közvélemény-kutatása szerint. Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője még decemberben az atv.hu-nak adott interjúban azt mondta, inkább a német Rammstein rock banda énekesére szavazna, mintsem Merkelre.