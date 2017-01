DK: Botka bizonyára tudomásul veszi, hogy nélkülünk nincs kormányváltás

A DK és az LMP is kész tárgyalni az MSZP miniszterelnök-jelöltjével, de szerintük még korai technikai kérdésekről beszélni. Összejöhet-e a közös ellenzéki lista?

Botka teljes körű felhatalmazást kapott rá, hogy a következő hetekben folytassa le azokat a tárgyalásokat, amik mind a jelöltállításban, mind a tartalmi kérdésekben szükségesek ahhoz, hogy a következő magyarországi választásokat ez a politikai formáció nyerje meg – mondta Molnár Gyula, az MSZP elnöke. Botka László elmondta, a napokban programot hirdet, és megkezdi a szükséges tárgyalásokat, a kapott felhatalmazással felelősségteljesen kíván élni. Azon a véleményen volt, hogy a magyar választópolgárok többsége kormányváltást akar. Az ellenzéki politikus szerint egységes kormányképes alternatíva, közös indulás, vagyis közös lista kell, 106 közös képviselőjelöltre van szükség, akiket a választók előzetes megkérdezése alapján választanak ki. Szükség van új baloldali politikára is – mondta. Kifejtette, "az igazságosság új politikája lerombolja az Orbán-rezsimet", de egyértelművé teszi, hogy nem a 2010 előtti világot kívánják visszahozni.

Vége a teszetoszaságnak?

Nyakó István, az MSZP kommunikációs igazgatója az ATV A nap híre című műsorában úgy fogalmazott, a 2010 előtti világ sokak számára egy olyan világ, amibe nem szeretnének visszamenni, a Fideszre leadott szavazatok egy része pedig valószínűleg ennek volt köszönhető. „Nem arról van szó, hogy megtagadjuk a múltunkat, arról van szó, hogy nem lehet ott folytatni, ahol 2010-ben abbahagytuk” – mondta. Nyakó szerint Botka László az a politikus, aki Szeged polgármestereként a jobboldali szavazókat is meg tudta győzni arról, hogy az általa képviselt politika helyes, és akit nem csak a baloldalon, hanem a teljes népesség körében elismernek, hiszen az ország egyik legnépszerűbb politikusáról van szó. Az MSZP-s képviselő azt is elmondta,



nagyon sok demokrata most fellélegezhet, hiszen most nincs miniszterelnöki casting, nincs az a „sokszor rossz szájízű, kívülről talán teszetoszaságnak tűnő belső vívódás”, ami a balliberális elitet mindezidáig jellemezte,

hanem itt van egy remek és alkalmas jelölt, aki teljes körű felhatalmazást kapott az MSZP elnökségétől arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat a demokratikus oldallal. A tárgyalópartnerek pedig legalább annyit észre fognak venni benne, hogy nem Orbán Viktorral ültek le tárgyalni, hanem egy hiteles baloldali emberrel, akinek van teljesítménye – vélekedett Nyakó, aki azt kéri a demokratikus ellenzéki pártoktól, hogy legalább azzal az őszinteséggel és hittel álljanak a tárgyalások elé, amellyel az MSZP országos elnöksége Botka Lászlót ezekre felhatalmazta. Azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc is helyet kaphatna-e egy esetleges közös ellenzéki listán, Nyakó úgy fogalmazott, hogy bár a volt miniszterelnök egy rendkívül megosztó személyiség ebben az országban, és sokan úgy gondolják, vele nehezen lenne elképzelhető egy valódi kormányváltás, mégis a Demokratikus Koalíció, egy „tiszteletre méltó szerveződés” elnökéről van szó, akivel le kell ülni tárgyalni. „A tárgyalások előtt nem építenék olyan falakat, amik ezeket megnehezítik” – magyarázta el Nyakó, hogy miért nem foglal állást Gyurcsány Ferenc közös listán való szerepeltetésével kapcsolatban.

Lesz-e közös lista?

Gréczy Zsolt DK-szóvivő a műsorban úgy vélekedett, a közös lista csupán technikai kérdés, mert elsősorban programról kell beszélni, például arról, hogy 2018 után mi lesz az oktatással, az egészségüggyel, a nyugdíjasokkal, vagy, hogy hogyan állítsuk meg az elvándorlást, hogyan akadályozzák meg, hogy naponta három orvos és két ápoló elhagyja az országot. „Ezért is küldtük el Botka Lászlónak a DK Sokak Magyarországa programját, ami akár egy kormányprogram masszív, stabil része is lehet, de nyilván a tárgyalások során fog majd kialakulni, hogy ebből mi kerül majd be egy kormányprogramba” – fogalmazott Gréczy,



aki szerint ugyanakkor nem csak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra is szükség van 2018-ban, ezért minden demokratikus erőnek ennek kell alárendelnie minden létező politikai tevékenységét.

A szóvivő azt is elmondta, miután már az Együtt, a Liberálisok és az LMP is bejelentette, hogy külön indulnának a választáson, egyelőre nem tudni, hogyan valósítható meg Botka Lászlónak az az elképzelése, hogy mindenki egy közös ellenzéki listán induljon. Mindenesetre a pártoknak most még van lehetőségük arra, hogy rendezzék az esetleges nézetkülönbségeket, a DK pedig továbbra is nyitott az ellenzéki együttműködésre, így szívesen tárgyal Botka Lászlóval is – mondta Gréczy. Arra a kérdésre, hogy elfogadható lenne-e a DK számára, ha Gyurcsány Ferenc a közös listán nem szerepelhetne, a szóvivő úgy reagált, ha Botka Lászlónak „visszafelé úgymond kitakarítási szándékai lennének”, akkor ez ügyben nem igazán tűnne hitelesnek. Botka László bizonyára tiszteli a Demokratikus Koalíciót, annak minden testületét, és tudomásul veszi a DK jelenlétét, és azt, hogy a DK nélkül nincs kormányváltás – fogalmazott.

Mi lesz az LMP-vel?

A Botka Lászlóval való tárgyalásoktól az LMP sem zárkózik el, Hadházy Ákos szerint azonban technikai kérdésekről, osztozkodásokról nincs értelme beszélni, arról viszont már annál inkább, hogy milyen garanciákat tud adni az ellenzék arra, hogy egy esetleges kormányváltást követően egészen más fog történni ebben az országban nem csak a mostani, de a 2010 előtti időszakhoz képest is.

Hátsó szobás egyeztetések

Böcskei Balázs politikai elemző szerint pedig még abban sem lehetünk biztosak, hogy Botka László lesz majd a baloldali együttműködés, vagy akár csak az MSZP miniszterelnök-jelöltje, ugyanis könnyen előállhat az a helyzet, hogy Botka visszavonul, amint a DK-val és a többi párttal folytatott tárgyalások kudarcba fulladnak.



Böcskei a műsorban elmondta, szerinte az MSZP elnöksége Botka László vállára rakta mindazt a terhet, amitől meg akart szabadulni, és amivel Botka nem biztos, hogy meg tud majd birkózni.

Neki kell például menedzselnie azt, hogy a többi párt előválasztást szeretne, illetve hogy egyes pártok csak olyan közös listát tudnak elképzelni, amely egy előválasztás révén jön létre. Az a módszer, amit ma Botka László javasol, nem alkalmas arra, hogy a legversenyképesebb egyéni képviselőjelölteket kiválasszák – vélekedett az elemző, aki szerint a Botka-féle elképzelés, amely szerint a helyi közvélemény-kutatási adatokra alapozva kellene a jelölteket kiválasztani, éppen azokat a „hátsó szobás egyeztetéseket” eredményezné, amiket korábban éppen ő kritizált. Böcskei szerint ráadásul jelenleg semmi nem garantálja, hogy a 2014-es hibákat nem korrigáló közös lista eredményesebb, versenyképesebb lenne, mint a koordinált indulás.

atv.hu / J.I.