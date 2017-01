Metró, oktatás, Erzsébet: Ezek voltak az év atv.hu-s hírei, III. rész

Emlékszik még az év jelentős közéleti eseményeire, esetleg nagy botrányaira? Összeállításunkban segítünk visszaidézni a legemlékezetesebbeket. Cikksorozatunk harmadik részében a szeptembertől a 2016-os esztendő végéig szemléztük a híreket.

Szeptember

Józsefváros tehetetlen, de csitítja a muszlim imaház miatt aggódókat

Szeptemberben írta meg az atv.hu, hogy korábban terrorcselekmény előkészítésének gyanújával tartóztatták le annak az alapítványnak a vezetőjét, amelyik kulturális központot épít a VIII. kerületi rabbiképző szomszédságában. A tiltakozó levelekre Szilágyi Demeter Gergely józsefvárosi Fideszes képviselő válaszolt. Tudomására hozza a polgároknak, hogy bár a kerület nem tudja megakadályozni az imaház építését, ő személy szerint „minden jogszabály adta eszközzel élni fog a nyugalom és a közrend fenntartása érdekében”, valamint személyesen fogja jelezni az illetékes hatóságoknak, ha a tervezett intézmény tényleg biztonsági kockázatot hordoz magában.

Tömeges ORÖ-kihallgatás

Szinén portálunk írta meg elsőként, hogy a NAV tömegesen fogja kihallgatni az Országos Roma Önkormányzat munkatársait, és azokat, akik szerződéses viszonyban álltak a szervezettel. A kihallgatások valóban megtörténtek, és ahogy azt várni lehetett, elsősorban a Híd a munka világába körüli gyanús pénzköltésekre – többek között az irodavásárlásokra - voltak kíváncsiak a NAV munkatársai. Több képviselő ugyanakkor sérelmezte, hogy nem az ügyben leginkább érintetteket idézték be.

Meghiúsult beszervezés: bajba kerülhet az újságíró?

Óriási vihart kavart a hazai sajtóban az a hír, hogy tavaly decemberben egy újságírót magánélete részleteinek felhasználásával, magyarán zsarolással akartak „titkos együttműködésre” rávenni az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai. Nemzetbiztonsági forrásoktól megtudtuk, hogy az újságíró gyanús jól értesültségével került a szolgálatok látóterébe, több olyan cikket is jegyzett ugyanis, amelyek alapanyagául valószínűleg titkosított dokumentumok és azok szakmai értékelése, értelmezése szolgáltak. Példaként olyan botrányokat említettek, amellyel G. felkelthette például a KGB egyik utódszervének, az FSZB-nek is az érdeklődését.

Október

Nem volt besúgó az Egészséges Fejbőr énekese

„Együttműködött a III/III-as alosztállyal az Egészséges Fejbőr énekese” – ezzel a címmel közölt szeptember 20-án videót a Jobbik-közeli N1TV. A leleplezésnek szánt anyag megjelenése sokakat megdöbbentett, hiszen a radikális jobboldal egyik legfőbb sajtóorgánuma támadta be az azonos oldal egyik emblematikus zenekarának a frontemberét. Az atv.hu azonban megtalálta az egyik volt III/III-as operatív tisztet, aki 1988-ban részt vett Petrovity Zorán fedett meghallgatásán. Ő határozottan cáfolta, beszervezték a skinhead zenészt. Az Egészséges Fejbőr énekese nem is lehetett volna az alosztály spiclije, mert a történelem közbeszólt.

Rögzítik a Fideszben, ki hogy teljesített a népszavazáson

Az idei év egyik legfontosabb belpolitikai történése kétségtelenül az október 2-i kvótanépszavazás volt, amelyen bár elsöprő többségbe kerültek a „Nem” szavazatok, érvénytelen lett, mert nem járultak elegen az urnákhoz (43,8%). Az eredménybe mind a kormány, mind az ellenzék a saját győzelmét látta bele, az atv.hu ugyanakkor arról értesült fideszes forrásokból: rögzítik, hogy az egyéni képviselők mennyi embert tudtak elvinni a szavazókörökbe.



Megvan, ki javasolta a bicskei igazgató kitüntetését

Az RTL Klub Házon kívül című műsorban a bicskei gyermekotthon egyik volt lakója azt állította, az intézmény igazgatója éveken keresztül molesztált több rábízott gyereket. Neki négy éven keresztül volt intim viszonya vele. Szeptember 23-án felfüggesztették és feljelentették a „János bácsiként” emlegetett férfit. Döbbenetes, de a férfi augusztus 20-án állami elismerést kapott. Az atv.hu derítette ki, hogy ki terjesztette fel a magyar bronz érdemkeresztre az intézményvezetőt. Noha Lázár János adta át a kitüntetést, valójában Balog Zoltán javaslatát fogadta el az összes minisztert tömörítő testület, mielőtt a kormányfő és a köztársasági elnök áment mondott volna az elismerésre.

Rászáll Magyarországra az OLAF?

Külön csoportot hozott létre az OLAF annak érdekében, hogy kivizsgálják a magyarországi projektek gyanús pénzköltéseit – értesült még októberben az atv.hu. Hadházy Ákos, az LMP társelnöke szerint minden uniós forrás fele magánzsebekbe vándorol. A Transparency International munkatársa szerint ez sarkos állítás, az ugyanakkor tény, hogy Brüsszel kiemelten foglalkozik Magyarországgal.

November

Nem sikerült az Alaptörvény-módosítás

Az érvénytelen kvótanépszavazást követően novemberben újabb kudarcot kellett elkönyvelnie a Fidesznek, miután meghiúsult a hetedik Alaptörvény-módosítás, így nem sikerült jogi következményt csiholni a referendum mellé. Mint ismeretes, Vona Gábor Jobbik-elnök azt a feltételt szabta Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy töröljék el a letelepedési kötvény konstrukciót, cserébe pedig megszavazzák a módosítást. Orbánék nem engedtek, de a Jobbik sem. Fideszes forrásaink elismerték, hogy ezúttal csatát vesztettek, de a háborút mindenképpen ők nyerik majd.

Egyházi kézbe került a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum

Egyházi kézbe került az állami ifjúsági táboroztatás. A döntés márciusban született és szeptemberben élesedett. A „legendás” zánkai és fonyódi ingatlanvagyon fölött immár a Szeged-Csanádi Egyházmegye diszponál. A szocialisták ingatlan-mutyiról beszélnek, és ha nem megy át a törvényjavaslatuk, kiperelik az adatokat.



Drámai bejelentést tett az ATV-ben az MSZP egykori nagyágyúja



Az MSZP egyik alapítója, Suchman Tamás novemberben drámai interjúban beszélt a betegségéről az ATV-ben. „Nem azért teszem ezt a dolgot, amit teszek, mert indulni akarok valahol. Van egy-két napom, egy-két hónapom, egy-két évem az életben. Szívelégtelen és veseelégtelen vagyok, dialízisre járok hétfőn, szerdán és pénteken” – jelentette ki Suchman Tamás.

December

Kövér fúrta meg, hogy kormányhivatalnokok kézbesítsék az utalványokat

Maga Orbán Viktor jelentette be még novemberben, hogy minden nyugdíjas kap 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt karácsonyra. Ezt követően nagy vihart kavart Lázár János azon bejelentése, hogy biztonsági őrrel kísért kormányhivatalnokok fogják kézbesíteni az utalványokat, mert a posta túl drága lett volna. A kormány hamar vissza is táncolt az ötlettől, és megegyezett a postával. Az atv.hu információi szerint Kövér László fúrta meg, hogy kormányhivatalnokok kézbesítsék az utalványokat. A házelnök felesége is kormányhivatalban dolgozik, így első kézből kaphatott információt az ötlet lehetetlenségéről.

Botrányos PISA-eredmények

Év végén az is botrányt kavart, hogy a magyar diákok siralmasan szerepeltek a legutóbbi PISA-felmérésen. Orbán Viktor az atv.hu-nak szólalt meg elsőként az ügyről, és elmondta, hogy kormány-előterjesztés lesz a rossz eredmények miatt. Több kormánytag is a pedagógusokat hibáztatta a kudarc miatt, azonban Lázár Jánossal szemben Hoffmann Rózsa azt mondta portálunknak, hogy kicsit erős lenne a tanárokat hibáztatni. Szerinte a magyar diákoknak magasabb az általános műveltségük az átlagnál, ezért a bibliai és múzeumi versenyeket mi nyernénk.

Tarlós: A metró leállítása óriási kárt okozna a Fidesznek

Az év vége közeledtével interjút adott az atv.hu-nak Tarlós István. A főpolgármester elmondta, hogy az utasok biztonsága szempontjából a 3-as metró megfelelő állapotban van, az üzembiztonság viszont a határon mozog, ezért egy negatív szakvélemény esetén – politikai szempontok ide vagy oda –, le fogják állítani a metrót. Arról is beszélt, hogy a nyári vizes világbajnokság nulla százalékban befolyásolja a metró felújításának kezdetét. A városvezető időnként magának is felteszi a kérdést, hogy miért szaladgál budapesti ügyekkel a miniszterelnökhöz, és azt is elmondta, hogy már „nem feltétlenül” építkezik, hiszen 2014-ben sem ragaszkodott pozíciójához.

Szijjártó: Kiabáltunk egymással az amerikai külügyi államtitkárral

Az év utolsó hónapjában Szijjártó Péter miniszter is interjút adott portálunknak, melyben beszélt többek között az amerikai-magyar viszonyról, a civil szervezetekről és Soros György magyarországi szerepéről. Szijjártó Péter állítása szerint mindenki tudja, hogy Soros György célkitűzései között ott szerepel a jelenlegi magyar kormány megingatása, megbuktatása. Azt is elárulta, hogy nagyon rossz hangulatú beszélgetéseket folytatott Victoria Nuland amerikai külügyi helyettes államtitkárral, még arra is volt példa, hogy kiabáltak egymással. A miniszter arról is beszélt: örömmel fogják venni, ha a Trump-adminisztráció valóban figyelmet fordít a magyar-amerikai kapcsolatok javítására, hozzátéve, hogy a magyar kormányon nem fog múlni. Szerinte 2017-ben sor fog kerülni Orbán Viktor Washingtoni látogatására, és megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre látogat.

Orbán Ádert jelöli államfőnek

Portálunk azt is megtudta, hogy Orbán Viktor Áder Jánost javasolta államfőnek Dobogókőn a Fidesz kihelyezett elnökségi ülésén. Magas rangú forrásunk szerint a miniszterelnök arra tett javaslatot a Fidesz elnökségének, hogy hivatalosan is kérjék fel Ádert Jánost köztársasági elnöknek. Orbán Viktor várhatóan még karácsony előtt tájékoztatja a döntésről a köztársasági elnököt. Így Áder János jövő májustól még egy ciklust tölthet a Sándor palotában.